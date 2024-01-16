https://ria.ru/20240116/ukraina-1921676099.html

Партия Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине

Партия Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 16.01.2024

Партия Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине

Для проведения переговоров с Россией Западу необходимо прекратить поставки оружия Киеву и остановить переговоры о вступлении Украины в ЕС, говорится в проекте... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:42

2024-01-16T16:42

2024-01-16T16:42

специальная военная операция на украине

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сара вагенкнехт

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Для проведения переговоров с Россией Западу необходимо прекратить поставки оружия Киеву и остановить переговоры о вступлении Украины в ЕС, говорится в проекте предвыборной программы новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость", который оказался в распоряжении издания Spiegel. "Чтобы побудить Россию к переговорам, следует предложить немедленное прекращение экспорта оружия на Украину", - говорится в черновике программы, с которой партия намерена выступить на выборах в Европарламент в июне 2024 года. По оценке политического движения, конфликт на Украине является марионеточной войной между НАТО и Россией, которая "могла быть предотвращена Западом и давно закончена". На данный момент необходимо прекращение огня и мирные переговоры. Также BSW выступает за "мораторий на расширение ЕС", включая и вступление Украины. "Европа должна стать независимым игроком на мировой арене, а не пешкой в конфликте между крупными державами, вассалом США", - подчеркивается в проекте. Партия с временным названием "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" намерена участвовать в ближайших выборах в ландтаги в восточных федеральных землях Германии, а также на выборах в ЕС. Лидерами политического движения назначены два человека – сама Вагенкнехт и Амира Мохамед Али, также некогда состоявшая в партии "Левые". Мотивацию для создания партии Вагенкнехт связала с текущей политической ситуацией и канцлером Олафом Шольцем лично, который "кажется безмолвным даже тогда, когда произносит длинные речи". К позициям нового политического движения относятся ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России, продолжение использования дешевого газа и нефти, отказ от "мнимой климатической политики" и планов отменить двигатели внутреннего сгорания. Партия выступает также за повышение минимальной заработной платы, улучшение пособий по безработице и пенсионного страхования. Государству следует вкладывать больше денег в образование и инфраструктуру, повысить налоги на сверхприбыль. В октябре Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые", сформировании новой парламентской группы в бундестаге и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". Учреждение партии было проведено в начале января.

https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917379707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, германия, сара вагенкнехт, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины