Партия Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине
Партия Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия ВСУ для диалога с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Для проведения переговоров с Россией Западу необходимо прекратить поставки оружия Киеву и остановить переговоры о вступлении Украины в ЕС, говорится в проекте предвыборной программы новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость", который оказался в распоряжении издания Spiegel.
"Чтобы побудить Россию к переговорам, следует предложить немедленное прекращение экспорта оружия на Украину", - говорится в черновике программы, с которой партия намерена выступить на выборах в Европарламент в июне 2024 года. По оценке политического движения, конфликт на Украине является марионеточной войной между НАТО и Россией, которая "могла быть предотвращена Западом и давно закончена". На данный момент необходимо прекращение огня и мирные переговоры.
Также BSW выступает за "мораторий на расширение ЕС", включая и вступление Украины. "Европа должна стать независимым игроком на мировой арене, а не пешкой в конфликте между крупными державами, вассалом США", - подчеркивается в проекте.
Партия с временным названием "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" намерена участвовать в ближайших выборах в ландтаги в восточных федеральных землях Германии, а также на выборах в ЕС. Лидерами политического движения назначены два человека – сама Вагенкнехт и Амира Мохамед Али, также некогда состоявшая в партии "Левые".
Мотивацию для создания партии Вагенкнехт связала с текущей политической ситуацией и канцлером Олафом Шольцем лично, который "кажется безмолвным даже тогда, когда произносит длинные речи". К позициям нового политического движения относятся ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России, продолжение использования дешевого газа и нефти, отказ от "мнимой климатической политики" и планов отменить двигатели внутреннего сгорания. Партия выступает также за повышение минимальной заработной платы, улучшение пособий по безработице и пенсионного страхования. Государству следует вкладывать больше денег в образование и инфраструктуру, повысить налоги на сверхприбыль.
В октябре Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые", сформировании новой парламентской группы в бундестаге и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". Учреждение партии было проведено в начале января.