Минобороны Латвии пообещало Украине дроны приблизительно из 20 стран
Минобороны Латвии: в коалицию по обеспечению Киева дронами войдут около 20 стран
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил во вторник в интервью агентству Блумберг, что ведется работа по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками.
"В настоящее время мы находимся на том этапе, где у нас почти 20 партнеров", - отметил Спрудс. По его словам, первичной целью является передача Украине как можно большего количества дронов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в стране за 2023 год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой дронов.
Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков ранее говорил, что Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.