СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров
RMF24: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт сельхозтоваров
© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 января - РИА Новости. Власти Польши обсуждают с Украиной введение лицензий на импорт сельхозтоваров, чтобы отреагировать на опасения польских фермеров, которые боятся чрезмерного наплыва в страну украинских продуктов, сообщила во вторник радиостанция RMF24.
Как информирует радио, "польские власти считают, что можно поддерживать Украину, одновременно защищая интересы польских фермеров". Предполагается, что лицензии ограничили бы наплыв с Украины не только зерна, но и овощей, фруктов, мяса птицы, яиц и сахара. Сообщается, что, несмотря на несоответствие этой инициативы нормам свободного рынка ЕС, Брюссель готов согласиться на польские условия при условии завершения конфликта с Украиной и снятия эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции.
Однако, по данным RMF24, Украина не спешит соглашаться на компромисс. Польские дипломаты считают, что в Киеве ждут решения Европейской комиссии о продлении свободной торговли, так как это укрепит переговорные позиции страны. Польше же в случае продления эмбарго грозит процесс с ЕК за несоблюдение европейского права.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.