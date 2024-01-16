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СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров - РИА Новости, 16.01.2024
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15:35 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921656752.html
СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров
СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров
Власти Польши обсуждают с Украиной введение лицензий на импорт сельхозтоваров, чтобы отреагировать на опасения польских фермеров, которые боятся чрезмерного... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:35
2024-01-16T15:35
украина
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
экономика
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ВАРШАВА, 16 января - РИА Новости. Власти Польши обсуждают с Украиной введение лицензий на импорт сельхозтоваров, чтобы отреагировать на опасения польских фермеров, которые боятся чрезмерного наплыва в страну украинских продуктов, сообщила во вторник радиостанция RMF24. Как информирует радио, "польские власти считают, что можно поддерживать Украину, одновременно защищая интересы польских фермеров". Предполагается, что лицензии ограничили бы наплыв с Украины не только зерна, но и овощей, фруктов, мяса птицы, яиц и сахара. Сообщается, что, несмотря на несоответствие этой инициативы нормам свободного рынка ЕС, Брюссель готов согласиться на польские условия при условии завершения конфликта с Украиной и снятия эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции. Однако, по данным RMF24, Украина не спешит соглашаться на компромисс. Польские дипломаты считают, что в Киеве ждут решения Европейской комиссии о продлении свободной торговли, так как это укрепит переговорные позиции страны. Польше же в случае продления эмбарго грозит процесс с ЕК за несоблюдение европейского права. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), экономика
Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров

RMF24: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт сельхозтоваров

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 января - РИА Новости. Власти Польши обсуждают с Украиной введение лицензий на импорт сельхозтоваров, чтобы отреагировать на опасения польских фермеров, которые боятся чрезмерного наплыва в страну украинских продуктов, сообщила во вторник радиостанция RMF24.
Как информирует радио, "польские власти считают, что можно поддерживать Украину, одновременно защищая интересы польских фермеров". Предполагается, что лицензии ограничили бы наплыв с Украины не только зерна, но и овощей, фруктов, мяса птицы, яиц и сахара. Сообщается, что, несмотря на несоответствие этой инициативы нормам свободного рынка ЕС, Брюссель готов согласиться на польские условия при условии завершения конфликта с Украиной и снятия эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции.
Однако, по данным RMF24, Украина не спешит соглашаться на компромисс. Польские дипломаты считают, что в Киеве ждут решения Европейской комиссии о продлении свободной торговли, так как это укрепит переговорные позиции страны. Польше же в случае продления эмбарго грозит процесс с ЕК за несоблюдение европейского права.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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