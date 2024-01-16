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ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины - РИА Новости, 16.01.2024
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15:24 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921651329.html
ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины
ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины - РИА Новости, 16.01.2024
ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины
Евросоюз продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на 50 миллиардов евро, который должен быть утвержден на специальном европейском... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:24
2024-01-16T15:24
украина
евросоюз
экономика
еврокомиссия
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Евросоюз продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на 50 миллиардов евро, который должен быть утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля, страны-участницы ЕС нацелены достичь единогласного одобрения, сообщил вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. "Мы продолжаем финальные согласования фонда помощи Украине. Сегодня мы обсуждали продолжение поддержки и все согласны с необходимостью ее продолжать", - сообщил ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза. При этом, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, "целью является достичь единогласной договоренности 27 стран союза к специальному саммиту ЕС 1 февраля". На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
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украина, евросоюз, экономика, еврокомиссия, евросовет
Украина, Евросоюз, Экономика, Еврокомиссия, Евросовет
ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины

ЕС намерен единогласно согласовать финансирование Украины к саммиту 1 февраля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Евросоюз продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на 50 миллиардов евро, который должен быть утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля, страны-участницы ЕС нацелены достичь единогласного одобрения, сообщил вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.
"Мы продолжаем финальные согласования фонда помощи Украине. Сегодня мы обсуждали продолжение поддержки и все согласны с необходимостью ее продолжать", - сообщил ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза. При этом, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, "целью является достичь единогласной договоренности 27 стран союза к специальному саммиту ЕС 1 февраля".
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
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