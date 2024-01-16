https://ria.ru/20240116/ukraina-1921651329.html

ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины

ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины - РИА Новости, 16.01.2024

ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины

Евросоюз продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на 50 миллиардов евро, который должен быть утвержден на специальном европейском... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:24

2024-01-16T15:24

2024-01-16T15:24

украина

евросоюз

экономика

еврокомиссия

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Евросоюз продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на 50 миллиардов евро, который должен быть утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля, страны-участницы ЕС нацелены достичь единогласного одобрения, сообщил вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. "Мы продолжаем финальные согласования фонда помощи Украине. Сегодня мы обсуждали продолжение поддержки и все согласны с необходимостью ее продолжать", - сообщил ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза. При этом, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, "целью является достичь единогласной договоренности 27 стран союза к специальному саммиту ЕС 1 февраля". На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, экономика, еврокомиссия, евросовет