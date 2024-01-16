ЕС назвал сроки согласования дальнейшего финансирования Украины
ЕС намерен единогласно согласовать финансирование Украины к саммиту 1 февраля
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Евросоюз продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на 50 миллиардов евро, который должен быть утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля, страны-участницы ЕС нацелены достичь единогласного одобрения, сообщил вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.
"Мы продолжаем финальные согласования фонда помощи Украине. Сегодня мы обсуждали продолжение поддержки и все согласны с необходимостью ее продолжать", - сообщил ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза. При этом, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, "целью является достичь единогласной договоренности 27 стран союза к специальному саммиту ЕС 1 февраля".
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.