Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте оскорбили украинцев - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 16.01.2024 (обновлено: 15:48 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921649869.html
В Европарламенте оскорбили украинцев
В Европарламенте оскорбили украинцев - РИА Новости, 16.01.2024
В Европарламенте оскорбили украинцев
Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:23
2024-01-16T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
европа
киев
украина
кайя каллас
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии.&quot;(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы&quot;, — сказал парламентарий.Кроме того, Мадисон добавил, что ЕС должен помочь Киеву и с вооружением.В конце прошло года глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев. В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Таллин не будет высылать украинских мужчин призывного возраста.Зеленский ранее заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу.В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель военного ведомства Илларион Павлюк сообщил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". В конце прошлого года украинские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в срок и место, указанные в повестке.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921613212.html
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921576934.html
европа
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, киев, украина, кайя каллас, европарламент, евросоюз, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Киев, Украина, Кайя Каллас, Европарламент, Евросоюз, Рустем Умеров
В Европарламенте оскорбили украинцев

Депутат ЕП Мадисон назвал украинских беженцев трусами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии.
«

"(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы", — сказал парламентарий.

Кроме того, Мадисон добавил, что ЕС должен помочь Киеву и с вооружением.

В конце прошло года глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев. В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Таллин не будет высылать украинских мужчин призывного возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Германии Зеленскому дали шокирующий совет
Вчера, 13:35
Зеленский ранее заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель военного ведомства Илларион Павлюк сообщил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".

В конце прошлого года украинские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в срок и место, указанные в повестке.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта
Вчера, 11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаКиевУкраинаКайя КалласЕвропарламентЕвросоюзРустем Умеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала