https://ria.ru/20240116/ukraina-1921649869.html

В Европарламенте оскорбили украинцев

В Европарламенте оскорбили украинцев - РИА Новости, 16.01.2024

В Европарламенте оскорбили украинцев

Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:23

2024-01-16T15:23

2024-01-16T15:48

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии."(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы", — сказал парламентарий.Кроме того, Мадисон добавил, что ЕС должен помочь Киеву и с вооружением.В конце прошло года глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев. В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Таллин не будет высылать украинских мужчин призывного возраста.Зеленский ранее заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу.В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель военного ведомства Илларион Павлюк сообщил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". В конце прошлого года украинские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в срок и место, указанные в повестке.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921613212.html

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921576934.html

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