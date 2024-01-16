В Европарламенте оскорбили украинцев
Депутат ЕП Мадисон назвал украинских беженцев трусами
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии.
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"(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы", — сказал парламентарий.
Зеленский ранее заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу.
В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель военного ведомства Илларион Павлюк сообщил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
В конце прошлого года украинские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в срок и место, указанные в повестке.
В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель военного ведомства Илларион Павлюк сообщил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
В конце прошлого года украинские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в срок и место, указанные в повестке.