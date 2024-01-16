https://ria.ru/20240116/ukraina-1921633513.html

Блинкен пообещал Зеленскому, что США продолжат поддержку Украины

Блинкен пообещал Зеленскому, что США продолжат поддержку Украины - РИА Новости, 16.01.2024

Блинкен пообещал Зеленскому, что США продолжат поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Владимиру Зеленскому во время встречи на Давосском форуме, что Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева несмотря на РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:43

2024-01-16T14:43

2024-01-16T14:43

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Владимиру Зеленскому во время встречи на Давосском форуме, что Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева несмотря на споры в Конгрессе США по поводу утверждения нового финансирования для Украины, передает агентство Франс Пресс. "Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с Конгрессом, чтобы добиться этого. Я знаю, что наши европейские коллеги сделают то же самое", - приводит агентство слова Блинкена. Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти недели. Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921629496.html

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