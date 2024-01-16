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Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины - РИА Новости, 16.01.2024
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14:10 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921623415.html
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины
Глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить финансирование Украины, указав на то, что вливание денег в РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:10
2024-01-16T14:10
в мире
украина
брюссель
венгрия
евросоюз
европарламент
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить финансирование Украины, указав на то, что вливание денег в эту страну лишь подпитывает коррупцию в ней. "Мы считаем в корне неправильным вне очереди увеличивать бюджет ЕС, рассчитанный до 2027 года, и тем самым вливать в Украину еще 50 миллиардов евро", - заявил Вилимски, его слова приводятся в релизе пресс-службы АПС. Депутат также указал, что рассмотрение возможности отмены действующих правил голосования в Совете ЕС, а также бюджетных правил ЕС "еще раз показывает, насколько произвольно Брюссель относится к соблюдению собственных регламентов". "С такими уловками мы не должны удивляться, что доверие людей к ЕС продолжает падать", - добавил Вилимски в преддверии дебатов в парламенте ЕС по этой теме. Ранее Комиссия ЕС предложила увеличить многолетний бюджет ЕС, рассчитанный до 2027 года, на 99 миллиардов евро, поскольку не может обойтись запланированными 1,2 триллиона евро. При этом 50 миллиардов евро из этой суммы планируется направить на макрофинансовую помощь Украине. Венгрия рассматривала возможность заблокировать это решение. Как указали в АПС, в этой связи Брюссель сейчас ищет возможности обойти возможное венгерское вето в преддверии специального саммита 1 февраля. "По данным института экономических исследований города Киль (Германия), к осени прошлого года ЕС и его страны-члены уже влили в Украину около 133 миллиардов евро - 3,4 миллиарда из них поступили из Австрии. Все это делается без какой-либо стратегии, прежде всего - без каких-либо усилий по достижению прекращения огня и последующих мирных переговоров. Поэтому мы не видим причин направлять всё больше и больше денег европейских налогоплательщиков на Украину без каких-либо перспектив, тем более что в Европе им найдется более чем достаточно применения. Украина уже давно превратилась в бездонную яму. Более того, всем известно, что в стране существует огромная проблема коррупции. Миллиарды ЕС скорее подпитывают ее, чем замедляют", - заключил евродепутат.
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в мире, украина, брюссель, венгрия, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Брюссель, Венгрия, Евросоюз, Европарламент
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины

Глава АПС в Европарламенте Вилимски призвал прекратить финансирование Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить финансирование Украины, указав на то, что вливание денег в эту страну лишь подпитывает коррупцию в ней.
«
"Мы считаем в корне неправильным вне очереди увеличивать бюджет ЕС, рассчитанный до 2027 года, и тем самым вливать в Украину еще 50 миллиардов евро", - заявил Вилимски, его слова приводятся в релизе пресс-службы АПС.
Депутат также указал, что рассмотрение возможности отмены действующих правил голосования в Совете ЕС, а также бюджетных правил ЕС "еще раз показывает, насколько произвольно Брюссель относится к соблюдению собственных регламентов".
"С такими уловками мы не должны удивляться, что доверие людей к ЕС продолжает падать", - добавил Вилимски в преддверии дебатов в парламенте ЕС по этой теме.
Ранее Комиссия ЕС предложила увеличить многолетний бюджет ЕС, рассчитанный до 2027 года, на 99 миллиардов евро, поскольку не может обойтись запланированными 1,2 триллиона евро. При этом 50 миллиардов евро из этой суммы планируется направить на макрофинансовую помощь Украине. Венгрия рассматривала возможность заблокировать это решение. Как указали в АПС, в этой связи Брюссель сейчас ищет возможности обойти возможное венгерское вето в преддверии специального саммита 1 февраля.
"По данным института экономических исследований города Киль (Германия), к осени прошлого года ЕС и его страны-члены уже влили в Украину около 133 миллиардов евро - 3,4 миллиарда из них поступили из Австрии. Все это делается без какой-либо стратегии, прежде всего - без каких-либо усилий по достижению прекращения огня и последующих мирных переговоров. Поэтому мы не видим причин направлять всё больше и больше денег европейских налогоплательщиков на Украину без каких-либо перспектив, тем более что в Европе им найдется более чем достаточно применения. Украина уже давно превратилась в бездонную яму. Более того, всем известно, что в стране существует огромная проблема коррупции. Миллиарды ЕС скорее подпитывают ее, чем замедляют", - заключил евродепутат.
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