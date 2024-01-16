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В Германии Зеленскому дали шокирующий совет - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 16.01.2024 (обновлено: 15:25 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921613212.html
В Германии Зеленскому дали шокирующий совет
В Германии Зеленскому дали шокирующий совет - РИА Новости, 16.01.2024
В Германии Зеленскому дали шокирующий совет
Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Tagesschau. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:35
2024-01-16T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сара вагенкнехт
россия
нато
вооруженные силы украины
германия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Tagesschau."Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых — вероятны территориальные уступки", — сказала она. Вагенкнехт добавила, что для Киева и Запада позиция на переговорах сегодня хуже, чем два года назад. "А тезис, который нам всегда говорили, — "мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась", — не подтвердился вообще. Вышло обратное", — отметила политик. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921576934.html
https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html
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в мире, украина, сара вагенкнехт, россия, нато, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сара Вагенкнехт, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Германия
В Германии Зеленскому дали шокирующий совет

Вагенкнехт: Украина пожертвует территорией и НАТО для достижения мира с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Tagesschau.
"Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых — вероятны территориальные уступки", — сказала она.
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Вагенкнехт добавила, что для Киева и Запада позиция на переговорах сегодня хуже, чем два года назад.
"А тезис, который нам всегда говорили, — "мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась", — не подтвердился вообще. Вышло обратное", — отметила политик.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСара ВагенкнехтРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныГермания
 
 
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