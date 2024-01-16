В Германии Зеленскому дали шокирующий совет
Вагенкнехт: Украина пожертвует территорией и НАТО для достижения мира с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Tagesschau.
"Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых — вероятны территориальные уступки", — сказала она.
Вагенкнехт добавила, что для Киева и Запада позиция на переговорах сегодня хуже, чем два года назад.
"А тезис, который нам всегда говорили, — "мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась", — не подтвердился вообще. Вышло обратное", — отметила политик.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.