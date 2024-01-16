https://ria.ru/20240116/ukraina-1921613212.html

В Германии Зеленскому дали шокирующий совет

В Германии Зеленскому дали шокирующий совет - РИА Новости, 16.01.2024

В Германии Зеленскому дали шокирующий совет

Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Tagesschau. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:35

2024-01-16T13:35

2024-01-16T15:25

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Tagesschau."Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых — вероятны территориальные уступки", — сказала она. Вагенкнехт добавила, что для Киева и Запада позиция на переговорах сегодня хуже, чем два года назад. "А тезис, который нам всегда говорили, — "мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась", — не подтвердился вообще. Вышло обратное", — отметила политик. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921576934.html

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html

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