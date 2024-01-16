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Военный эксперт: ВСУ в первоначальном виде были уничтожены к маю 2022 года - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 16.01.2024 (обновлено: 13:48 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921606684.html
Военный эксперт: ВСУ в первоначальном виде были уничтожены к маю 2022 года
Военный эксперт: ВСУ в первоначальном виде были уничтожены к маю 2022 года - РИА Новости, 16.01.2024
Военный эксперт: ВСУ в первоначальном виде были уничтожены к маю 2022 года
Украинская армия в том состоянии, в котором она находилась в начале боевых действий в феврале 2022 года, была уничтожена к маю того же года, далее начался новый РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:10
2024-01-16T13:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
андрей ильницкий
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинская армия в том состоянии, в котором она находилась в начале боевых действий в феврале 2022 года, была уничтожена к маю того же года, далее начался новый этап, и ВСУ стали собирать вооружение у других стран, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Международная жизнь". "Украинская армия в том виде, в котором она начинала войну с нами, была уничтожена где-то к маю-июню. (Уже не существует) той армии, и количественно, и качественно - по вооружению", - сказал Ильницкий. По его словам, после июня 2022 года начался "второй этап", когда ВСУ начали собирать современное вооружение и подготовили порядка 150 тысяч военных специалистов. "Тем не менее в процессе отражения контрнаступления это тоже было ликвидировано", - сказал Ильницкий. Украинское контрнаступление началось в июне прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или &lt;…&gt; [будем] решать силовым путем".
https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, андрей ильницкий, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Ильницкий, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военный эксперт: ВСУ в первоначальном виде были уничтожены к маю 2022 года

Советник МО Ильницкий: ВСУ в первоначальном виде были уничтожены к маю 2022 года

© AFP 2024 / Anatolii StepanovБрошенные носилки и экипировка украинских военных
Брошенные носилки и экипировка украинских военных - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AFP 2024 / Anatolii Stepanov
Брошенные носилки и экипировка украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинская армия в том состоянии, в котором она находилась в начале боевых действий в феврале 2022 года, была уничтожена к маю того же года, далее начался новый этап, и ВСУ стали собирать вооружение у других стран, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Международная жизнь".
«
"Украинская армия в том виде, в котором она начинала войну с нами, была уничтожена где-то к маю-июню. (Уже не существует) той армии, и количественно, и качественно - по вооружению", - сказал Ильницкий.
По его словам, после июня 2022 года начался "второй этап", когда ВСУ начали собирать современное вооружение и подготовили порядка 150 тысяч военных специалистов.
"Тем не менее в процессе отражения контрнаступления это тоже было ликвидировано", - сказал Ильницкий.
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Украинское контрнаступление началось в июне прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей ИльницкийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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