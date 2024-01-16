https://ria.ru/20240116/ukraina-1921553475.html

СМИ узнали, что Вашингтон в Давосе призовет Киев к смене стратегии

СМИ узнали, что Вашингтон в Давосе призовет Киев к смене стратегии - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ узнали, что Вашингтон в Давосе призовет Киев к смене стратегии

Вашингтон хочет, чтобы Киев сменил стратегию в конфликте на Украине с наступления на оборону, соответствующее послание советник президента США Джо Байдена по... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:59

2024-01-16T09:59

2024-01-16T09:59

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вашингтон хочет, чтобы Киев сменил стратегию в конфликте на Украине с наступления на оборону, соответствующее послание советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан намерен передать Владимиру Зеленскому в ходе разговора на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "В беседе с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе Салливан передаст послание от своего босса - президента Джо Байдена. Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы... с наступления на оборону", - пишет автор статьи. Как отмечает Клут, Зеленский понимает смысл подобного решения, хотя ему не хотелось бы слышать это или говорить об этом публично. "Поэтому он (Зеленский - ред.) должен сказать Салливану, чтобы тот ответил Байдену и напомнил конгрессу США, что Украина может вести надлежащую оборону, только если США и их союзники гарантируют, что у нее есть все необходимые средства", - пишет колумнист Блумберг. По словам Клута, Зеленский чувствует необходимость отрицать, что конфликт зашел в тупик, поэтому его целью остается так называемая "формула мира", которая обсуждалась в Давосе на уровне советников по национальной безопасности. "Но Россию не пригласили, и Китай не появился, так что все знают, что это тупик", - отмечает автор. Клут подчеркивает, что контрнаступление Украины провалилось, разочаровав Вашингтон, который призывал Киев сменить тактику, силы РФ очень хорошо окопались, а украинцы потеряли слишком много солдат и израсходовали слишком много боеприпасов. По его мнению, Зеленский должен сказать Салливану, что Киев перестанет "гонять западные танки" по хорошо заминированным траншеям, так как "в этом нет смысла". Однако он напомнит, что Киев не сможет защищать свои позиции без помощи со стороны США и Европы. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве "формулу" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Встреча по "формуле мира" с участием 83 делегаций прошла перед началом форума в Давосе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее разговором ради разговора, поскольку такое обсуждение без России лишено смысла. Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели". Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

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https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921358395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины, давос, сша, в мире