https://ria.ru/20240116/ukraina-1921527609.html

На Украине рассказали о новой уловке бегущих из страны уклонистов

На Украине рассказали о новой уловке бегущих из страны уклонистов - РИА Новости, 16.01.2024

На Украине рассказали о новой уловке бегущих из страны уклонистов

Госпогранслужба Украины сообщила, что уклонисты при попытке незаконно покинуть страну начали пытаться пересечь государственную границу в маскировочных костюмах. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T02:16

2024-01-16T02:16

2024-01-16T10:26

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одесская область

молдавия

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила, что уклонисты при попытке незаконно покинуть страну начали пытаться пересечь государственную границу в маскировочных костюмах."Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу", — приводит сообщение госпогранслужбы украинское издание "Голос".По данным ведомства, пограничникам удалось задержать двух уклонистов в белых маскхалатах в селе Топалы в Одесской области на границе с Молдавией. Как отмечает издание, приобрести камуфлирующий костюм на украинских маркетплейсах можно менее чем за тысячу гривен (25 долларов).На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240115/kim-1921342726.html

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украина, одесская область, молдавия, владимир зеленский, в мире