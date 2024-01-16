https://ria.ru/20240116/ukaz-1921551824.html

В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"

В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления" - РИА Новости, 16.01.2024

В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:47

2024-01-16T09:47

2024-01-16T13:33

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном портале правовой информации. "В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", — говорится в документе.Звание будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций. Основанием для получения звания могут быть личные заслуги:Получить звание смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.Указ вступает в силу со дня его подписания — 16 января 2024 года.

https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html

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общество, россия, владимир путин