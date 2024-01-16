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В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления" - РИА Новости, 16.01.2024
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09:47 16.01.2024 (обновлено: 13:33 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukaz-1921551824.html
В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"
В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления" - РИА Новости, 16.01.2024
В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"
Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:47
2024-01-16T13:33
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном портале правовой информации. &quot;В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание &quot;Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации&quot;, — говорится в документе.Звание будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций. Основанием для получения звания могут быть личные заслуги:Получить звание смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.Указ вступает в силу со дня его подписания — 16 января 2024 года.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"

Путин указом учредил звание "Заслуженный работник местного самоуправления"

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном портале правовой информации.
«

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", — говорится в документе.

Звание будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций.
Основанием для получения звания могут быть личные заслуги:
  • в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан;
  • в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов;
  • в развитии местного самоуправления;
  • в достижении других результатов в профессиональной деятельности.
Получить звание смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 16 января 2024 года.
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