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В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"
В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления" - РИА Новости, 16.01.2024
В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"
Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:47
2024-01-16T09:47
2024-01-16T13:33
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном портале правовой информации. "В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", — говорится в документе.Звание будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций. Основанием для получения звания могут быть личные заслуги:Получить звание смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.Указ вступает в силу со дня его подписания — 16 января 2024 года.
https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России учредили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"
Путин указом учредил звание "Заслуженный работник местного самоуправления"
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления", следует из документа на официальном портале
правовой информации.
«
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", — говорится в документе.
Звание будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций.
Основанием для получения звания могут быть личные заслуги:
- в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан;
- в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов;
- в развитии местного самоуправления;
- в достижении других результатов в профессиональной деятельности.
Получить звание смогут те, кто не менее 20 лет проработал в сфере местного самоуправления и имеет награды или поощрения от органов государственной власти.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 16 января 2024 года.
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