https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп - РИА Новости, 16.01.2024
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп
Подросток похитил сверстника в Уфе и потребовал за его свободу 22 тысячи рублей, злоумышленник сумел скрыться от полиции во время передачи выкупа, но позже... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:21
2024-01-16T16:21
2024-01-16T16:21
уфа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
УФА, 16 янв - РИА Новости. Подросток похитил сверстника в Уфе и потребовал за его свободу 22 тысячи рублей, злоумышленник сумел скрыться от полиции во время передачи выкупа, но позже явился с повинной, он арестован, сообщило СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений" стал 17-летний уфимец. "В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия проживания его семьи, а также иные причины и условия, которые могли способствовать совершенному преступлению. На время расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии. По данным следствия, подросток в магазине встретил сверстника, с которым ранее у него был конфликт. Фигурант дела, угрожая ножом, посадил мальчика в автомобиль своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал. Потерпевший мальчик сообщил своей тете, что его свобода стоит 22 тысячи рублей. Женщина сообщила полицейским и отправила деньги на такси. При передаче денег злоумышленник сумел сбежать от правоохранителей, позже все же явился в отдел полиции с повинной, добавили в региональном следкоме.
https://ria.ru/20231225/sk-1917852861.html
https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия
В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп
Суд в Уфе арестовал 17-летнего подростка, который похитил сверстника за выкуп
УФА, 16 янв - РИА Новости.
Подросток похитил сверстника в Уфе и потребовал за его свободу 22 тысячи рублей, злоумышленник сумел скрыться от полиции во время передачи выкупа, но позже явился с повинной, он арестован, сообщило СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале
.
В ведомстве уточнили, что фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений" стал 17-летний уфимец.
В Подмосковье неизвестный похитил пенсионерку, возбуждено дело
"В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия проживания его семьи, а также иные причины и условия, которые могли способствовать совершенному преступлению. На время расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
По данным следствия, подросток в магазине встретил сверстника, с которым ранее у него был конфликт. Фигурант дела, угрожая ножом, посадил мальчика в автомобиль своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал.
Потерпевший мальчик сообщил своей тете, что его свобода стоит 22 тысячи рублей. Женщина сообщила полицейским и отправила деньги на такси. При передаче денег злоумышленник сумел сбежать от правоохранителей, позже все же явился в отдел полиции с повинной, добавили в региональном следкоме.
В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка