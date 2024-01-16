https://ria.ru/20240116/ufa-1921669844.html

В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп

В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп - РИА Новости, 16.01.2024

В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп

Подросток похитил сверстника в Уфе и потребовал за его свободу 22 тысячи рублей, злоумышленник сумел скрыться от полиции во время передачи выкупа, но позже... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:21

2024-01-16T16:21

2024-01-16T16:21

уфа

происшествия

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УФА, 16 янв - РИА Новости. Подросток похитил сверстника в Уфе и потребовал за его свободу 22 тысячи рублей, злоумышленник сумел скрыться от полиции во время передачи выкупа, но позже явился с повинной, он арестован, сообщило СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений" стал 17-летний уфимец. "В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия проживания его семьи, а также иные причины и условия, которые могли способствовать совершенному преступлению. На время расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии. По данным следствия, подросток в магазине встретил сверстника, с которым ранее у него был конфликт. Фигурант дела, угрожая ножом, посадил мальчика в автомобиль своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях злоумышленника, и отвез его в квартиру, где незаконно удерживал. Потерпевший мальчик сообщил своей тете, что его свобода стоит 22 тысячи рублей. Женщина сообщила полицейским и отправила деньги на такси. При передаче денег злоумышленник сумел сбежать от правоохранителей, позже все же явился в отдел полиции с повинной, добавили в региональном следкоме.

https://ria.ru/20231225/sk-1917852861.html

https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html

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уфа, происшествия