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Эксперт назвал удары Ирана по Эрбилю посланием с угрозой для США - РИА Новости, 16.01.2024
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14:16 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/udary-1921625607.html
Эксперт назвал удары Ирана по Эрбилю посланием с угрозой для США
Эксперт назвал удары Ирана по Эрбилю посланием с угрозой для США - РИА Новости, 16.01.2024
Эксперт назвал удары Ирана по Эрбилю посланием с угрозой для США
Ракетные удары Ирана по объектам в Иракском Курдистане, в частности, близ консульства США в Эрбиле, являются посланием с прямой угрозой для Вашингтона, заявил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:16
2024-01-16T14:16
в мире
иракский курдистан
иран
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АЛЖИР, 16 янв - РИА Новости. Ракетные удары Ирана по объектам в Иракском Курдистане, в частности, близ консульства США в Эрбиле, являются посланием с прямой угрозой для Вашингтона, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений алжирского университета Гуэльма Махлюф Вадиг. "Нападения Ирана на Иракский Курдистан и падение ракет перед консульством США являются посланием Америке, содержащим прямую угрозу для нее", - считает эксперт. По его словам, "иранские удары являются ответом на теракт у могилы" бывшего командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "аль-Кодс" генерала Касема Сулеймани, поскольку они "охватили не только Иракский Курдистан, но и Сирию". "Ближневосточный регион - это бочка со взрывчаткой, и все шаги там просчитаны, действия и реакции постепенны и не приведут к всеобъемлющей войне", - сказал Вадиг. Он отметил, что события в регионе принимают эскалационный характер. "Но мы еще не достигли стадии всеобъемлющей войны, все еще идет конфронтация через прокси-силы в регионе", - добавил политолог. Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион. Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека.
https://ria.ru/20231223/ssha-1917670842.html
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в мире, иракский курдистан, иран, сша
В мире, Иракский Курдистан, Иран, США
Эксперт назвал удары Ирана по Эрбилю посланием с угрозой для США

Эксперт Вадиг назвал ракетные удары Ирана по Эрбилю посланием с угрозой для США

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
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АЛЖИР, 16 янв - РИА Новости. Ракетные удары Ирана по объектам в Иракском Курдистане, в частности, близ консульства США в Эрбиле, являются посланием с прямой угрозой для Вашингтона, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений алжирского университета Гуэльма Махлюф Вадиг.
"Нападения Ирана на Иракский Курдистан и падение ракет перед консульством США являются посланием Америке, содержащим прямую угрозу для нее", - считает эксперт.
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По его словам, "иранские удары являются ответом на теракт у могилы" бывшего командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "аль-Кодс" генерала Касема Сулеймани, поскольку они "охватили не только Иракский Курдистан, но и Сирию".
"Ближневосточный регион - это бочка со взрывчаткой, и все шаги там просчитаны, действия и реакции постепенны и не приведут к всеобъемлющей войне", - сказал Вадиг.
Он отметил, что события в регионе принимают эскалационный характер.
"Но мы еще не достигли стадии всеобъемлющей войны, все еще идет конфронтация через прокси-силы в регионе", - добавил политолог.
Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека.
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