https://ria.ru/20240116/udary-1921564233.html

Эксперт прокомментировал удары Ирана по Иракскому Курдистану

Эксперт прокомментировал удары Ирана по Иракскому Курдистану - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперт прокомментировал удары Ирана по Иракскому Курдистану

Удары Ирана по объектам в иракском городе Эрбиль - месть за теракт в Кермане, Ирак, в свою очередь, ограничится заявлениями, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:48

2024-01-16T10:48

2024-01-16T10:48

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иран

ирак

виктор надеин-раевский

эрбиль

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Удары Ирана по объектам в иракском городе Эрбиль - месть за теракт в Кермане, Ирак, в свою очередь, ограничится заявлениями, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион. "Это (обстрел Ираном Эрбиля - ред.) был ответ на взрывы у могилы генерала Сулеймани. Иранцы хорошенько разведали места, по которым надо бить, и нанесли удар. Это и моссадовские (израильской разведки - ред.) объекты в Эрбиле - там они гнездо себе свили, удары по сирийским базам игиловским*, и по иракским", - заявил Надеин-Раевский РИА Новости. Он напомнил, что именно ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрывы в Кермане. Израиль, в свою очередь, считается причастным к ликвидации Сулеймани. "Так что удар был закономерным, но, видимо, не последним. Потому что, когда поднимают "флаги отмщения", а их сразу подняли на мечетях в Кермане, то понятно, что это будет продолжаться", - заявил востоковед. Он отметил, что эти флаги до сих пор подняты в Иране. В то же время Ирак и его автономия Иракский Курдистан, по которой были нанесены удары, ограничится заявлениями, прогнозирует эксперт. "Думаю, ограничится заявлениями - возможностей для каких-то ответных ударов у них нет", - считает он. Кроме того, у Иракского Курдистана сложные отношения с Багдадом. "Опыт показывает, что, несмотря на все сложности отношений между странами, где есть курды - это Иран, Ирак, Турция и Сирия, - когда им нужно действовать против курдов, они могут сделать это согласованно", - отметил он. Что касается Израиля, то он "и не прекращал действий против Ирана", отметил востоковед. Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240116/iran-1921522535.html

https://ria.ru/20240105/terrorist-1919878420.html

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в мире, иран, ирак, виктор надеин-раевский, эрбиль