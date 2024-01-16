https://ria.ru/20240116/udar-1921711552.html

США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ

США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ

США нанесли удар по противокорабельным ракетам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:56

2024-01-16T18:56

2024-01-16T18:56

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израиль

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает агентство Reuters со ссылкой неназванных американских чиновников. Ранее во вторник источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что США и Великобритания во вторник предприняли новые авиаудары в центральной провинции Йемена Эль-Байда по позициям хуситов. "Американские военные во вторник нанесли новый удар в Йемене по противокорабельным баллистическим ракетам в контролируемой хуситами части страны", — говорится в сообщении агентства. Как сообщается, удар был нанесен по четырем ракетам хуситов. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства". Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

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в мире, сша, йемен, израиль, военная операция сша и британии в йемене