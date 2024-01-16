Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/udar-1921711552.html
США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ
США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ
США нанесли удар по противокорабельным ракетам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:56
2024-01-16T18:56
в мире
сша
йемен
израиль
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921318967_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a183540607e059c98aea6220ec225baa.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает агентство Reuters со ссылкой неназванных американских чиновников. Ранее во вторник источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что США и Великобритания во вторник предприняли новые авиаудары в центральной провинции Йемена Эль-Байда по позициям хуситов. "Американские военные во вторник нанесли новый удар в Йемене по противокорабельным баллистическим ракетам в контролируемой хуситами части страны", — говорится в сообщении агентства. Как сообщается, удар был нанесен по четырем ракетам хуситов. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства". Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
сша
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921318967_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_6a06264b9a5357855070a3116b8357fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, израиль, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Израиль, Военная операция США и Британии в Йемене
США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ

Reuters: США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

© AP PhotoБойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает агентство Reuters со ссылкой неназванных американских чиновников.
Ранее во вторник источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что США и Великобритания во вторник предприняли новые авиаудары в центральной провинции Йемена Эль-Байда по позициям хуситов.
"Американские военные во вторник нанесли новый удар в Йемене по противокорабельным баллистическим ракетам в контролируемой хуситами части страны", — говорится в сообщении агентства.
Как сообщается, удар был нанесен по четырем ракетам хуситов.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства". Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
12 января, 08:00
 
В миреСШАЙеменИзраильВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала