США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене, пишут СМИ
Reuters: США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
© AP PhotoБойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена
© AP Photo
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает агентство Reuters со ссылкой неназванных американских чиновников.
Ранее во вторник источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что США и Великобритания во вторник предприняли новые авиаудары в центральной провинции Йемена Эль-Байда по позициям хуситов.
"Американские военные во вторник нанесли новый удар в Йемене по противокорабельным баллистическим ракетам в контролируемой хуситами части страны", — говорится в сообщении агентства.
Как сообщается, удар был нанесен по четырем ракетам хуситов.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства". Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.