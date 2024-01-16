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Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы - РИА Новости, 16.01.2024
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20:30 16.01.2024 (обновлено: 20:47 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/uchitel-1921726393.html
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы - РИА Новости, 16.01.2024
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы
В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:30
2024-01-16T20:47
происшествия
россия
юлия иванова
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена Швец. Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался в мессенджере с девочкой 2010 года рождения и совращал ее, сообщила заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. О случившемся узнала мать и немедленно обратилась в правоохранительные органы. "Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице. Произошедшее совершенно недопустимо, тем более в образовательной организации, которая обязана обеспечивать безопасную среду для детей", — заявила она. Сейчас силовые структуры проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что администрация школы активно сотрудничает со следствием и оказывает содействие. Внутри учебного заведения также начали служебное расследование и работу с педагогами.По словам Швец, они готовы предоставить пострадавшей девочке и ее семье помощь, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы.
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происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы

В Москве учителя школы №1987 задержали за совращение ученицы, идет расследование

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена Швец.
Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался в мессенджере с девочкой 2010 года рождения и совращал ее, сообщила заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. О случившемся узнала мать и немедленно обратилась в правоохранительные органы.
"Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице. Произошедшее совершенно недопустимо, тем более в образовательной организации, которая обязана обеспечивать безопасную среду для детей", — заявила она.
Сейчас силовые структуры проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что администрация школы активно сотрудничает со следствием и оказывает содействие.
Внутри учебного заведения также начали служебное расследование и работу с педагогами.
По словам Швец, они готовы предоставить пострадавшей девочке и ее семье помощь, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы.
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