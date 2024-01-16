https://ria.ru/20240116/uchitel-1921726393.html

Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы

Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы - РИА Новости, 16.01.2024

Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы

В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:30

2024-01-16T20:30

2024-01-16T20:47

происшествия

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена Швец. Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался в мессенджере с девочкой 2010 года рождения и совращал ее, сообщила заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. О случившемся узнала мать и немедленно обратилась в правоохранительные органы. "Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице. Произошедшее совершенно недопустимо, тем более в образовательной организации, которая обязана обеспечивать безопасную среду для детей", — заявила она. Сейчас силовые структуры проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что администрация школы активно сотрудничает со следствием и оказывает содействие. Внутри учебного заведения также начали служебное расследование и работу с педагогами.По словам Швец, они готовы предоставить пострадавшей девочке и ее семье помощь, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы.

https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)