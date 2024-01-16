https://ria.ru/20240116/uchitel-1921726393.html
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы - РИА Новости, 16.01.2024
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы
В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:30
2024-01-16T20:30
2024-01-16T20:47
происшествия
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена Швец. Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался в мессенджере с девочкой 2010 года рождения и совращал ее, сообщила заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. О случившемся узнала мать и немедленно обратилась в правоохранительные органы. "Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице. Произошедшее совершенно недопустимо, тем более в образовательной организации, которая обязана обеспечивать безопасную среду для детей", — заявила она. Сейчас силовые структуры проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что администрация школы активно сотрудничает со следствием и оказывает содействие. Внутри учебного заведения также начали служебное расследование и работу с педагогами.По словам Швец, они готовы предоставить пострадавшей девочке и ее семье помощь, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы.
https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Учителя в московской школе задержали за совращение ученицы
В Москве учителя школы №1987 задержали за совращение ученицы, идет расследование
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве учителя школы № 1987 задержали за совращение ученицы, в образовательном учреждении начали служебное расследование, сообщила РИА Новости директор Елена Швец.
Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался в мессенджере с девочкой 2010 года рождения и совращал ее, сообщила заявила старший помощник руководителя столичного главка СК
Юлия Иванова. О случившемся узнала мать и немедленно обратилась в правоохранительные органы.
"Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице. Произошедшее совершенно недопустимо, тем более в образовательной организации, которая обязана обеспечивать безопасную среду для детей", — заявила она.
Сейчас силовые структуры проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что администрация школы активно сотрудничает со следствием и оказывает содействие.
Внутри учебного заведения также начали служебное расследование и работу с педагогами.
По словам Швец, они готовы предоставить пострадавшей девочке и ее семье помощь, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы.
В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек