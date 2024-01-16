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Московского учителя обвинили в совращении школьницы - РИА Новости, 16.01.2024
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13:44 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/uchitel-1921615648.html
Московского учителя обвинили в совращении школьницы
Московского учителя обвинили в совращении школьницы - РИА Новости, 16.01.2024
Московского учителя обвинили в совращении школьницы
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько месяцев совращал школьницу, переписываясь с ней в мессенджере, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:44
2024-01-16T13:44
происшествия
россия
юлия иванова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько месяцев совращал школьницу, переписываясь с ней в мессенджере, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный работает учителем в одной из московских школ. Официально эта информация не подтверждена. По данным следствия, задержанный с ноября 2023 года по январь 2024 года переписывался со знакомой девочкой 2010 года рождения в мессенджере и совращал ее. О случившемся узнала мать девочки-подростка, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия)", - сказала Иванова, добавив, что мужчине 1996 года рождения предъявлено обвинение, он задержан. По ее словам, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20230202/sovraschenie-1849146082.html
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происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Московского учителя обвинили в совращении школьницы

В Москве мужчину обвинили в совращении школьницы по перепискам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько месяцев совращал школьницу, переписываясь с ней в мессенджере, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный работает учителем в одной из московских школ. Официально эта информация не подтверждена.
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По данным следствия, задержанный с ноября 2023 года по январь 2024 года переписывался со знакомой девочкой 2010 года рождения в мессенджере и совращал ее. О случившемся узнала мать девочки-подростка, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
«
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия)", - сказала Иванова, добавив, что мужчине 1996 года рождения предъявлено обвинение, он задержан.
По ее словам, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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ПроисшествияРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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