https://ria.ru/20240116/uchitel-1921615648.html

Московского учителя обвинили в совращении школьницы

Московского учителя обвинили в совращении школьницы - РИА Новости, 16.01.2024

Московского учителя обвинили в совращении школьницы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько месяцев совращал школьницу, переписываясь с ней в мессенджере, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:44

2024-01-16T13:44

2024-01-16T13:44

происшествия

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который несколько месяцев совращал школьницу, переписываясь с ней в мессенджере, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный работает учителем в одной из московских школ. Официально эта информация не подтверждена. По данным следствия, задержанный с ноября 2023 года по январь 2024 года переписывался со знакомой девочкой 2010 года рождения в мессенджере и совращал ее. О случившемся узнала мать девочки-подростка, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия)", - сказала Иванова, добавив, что мужчине 1996 года рождения предъявлено обвинение, он задержан. По ее словам, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20230202/sovraschenie-1849146082.html

https://ria.ru/20230210/sovraschenie-1851175330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)