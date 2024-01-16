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В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск - РИА Новости, 16.01.2024
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14:40 16.01.2024 (обновлено: 14:41 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tyumen-1921632734.html
В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск
В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск - РИА Новости, 16.01.2024
В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:40
2024-01-16T14:41
происшествия
челябинск
тюмень
ханты-мансийск
ютэйр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне сработал индикатор регулировки температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Пятнадцатого января на рейсе Ханты-Мансийск – Челябинск сработал индикатор регулировки температуры в салоне. Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени", – сказали в пресс-службе. Для оперативного выполнения рейса борт заменили на резервный и доставили пассажиров в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов, отметили в авиакомпании.
https://ria.ru/20240115/samolet-1921344659.html
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происшествия, челябинск, тюмень, ханты-мансийск, ютэйр
Происшествия, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, ЮТэйр
В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск

В Тюмени вынужденно сел самолет из-за сработавшего индикатора температуры

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкАэропорт Рощино в Тюмени
Аэропорт Рощино в Тюмени - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Аэропорт Рощино в Тюмени. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне сработал индикатор регулировки температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
«
"Пятнадцатого января на рейсе Ханты-Мансийск – Челябинск сработал индикатор регулировки температуры в салоне. Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени", – сказали в пресс-службе.
Для оперативного выполнения рейса борт заменили на резервный и доставили пассажиров в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов, отметили в авиакомпании.
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ПроисшествияЧелябинскТюменьХанты-МансийскЮТэйр
 
 
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