https://ria.ru/20240116/tyumen-1921632734.html

В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск

В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск - РИА Новости, 16.01.2024

В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:40

2024-01-16T14:40

2024-01-16T14:41

происшествия

челябинск

тюмень

ханты-мансийск

ютэйр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), вылетевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за того, что в салоне сработал индикатор регулировки температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Пятнадцатого января на рейсе Ханты-Мансийск – Челябинск сработал индикатор регулировки температуры в салоне. Согласно правилам, командир принял решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени", – сказали в пресс-службе. Для оперативного выполнения рейса борт заменили на резервный и доставили пассажиров в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов, отметили в авиакомпании.

https://ria.ru/20240115/samolet-1921344659.html

челябинск

тюмень

ханты-мансийск

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происшествия, челябинск, тюмень, ханты-мансийск, ютэйр