https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921534533.html

СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали

СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали - РИА Новости, 16.01.2024

СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали

Девять человек погибли, 28 ранены в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:26

2024-01-16T05:26

2024-01-16T05:49

турция

в мире

мерсин (провинция)

анталья (провинция)

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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Девять человек погибли, 28 ранены в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, передал телеканал TRT Haber."В районе Айдынчык города Мерсин перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 9 человек и 28 получили ранения"- передал телеканал.Согласно полученной информации, пассажирский автобус следовал из Антальи в Мерсин и по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннелей Сарыер в районе Айдынчык.

турция

мерсин (провинция)

анталья (провинция)

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2024

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турция, в мире, мерсин (провинция), анталья (провинция)