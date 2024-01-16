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СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали
СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали
Девять человек погибли, 28 ранены в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:26
2024-01-16T05:26
2024-01-16T05:49
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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Девять человек погибли, 28 ранены в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, передал телеканал TRT Haber."В районе Айдынчык города Мерсин перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 9 человек и 28 получили ранения"- передал телеканал.Согласно полученной информации, пассажирский автобус следовал из Антальи в Мерсин и по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннелей Сарыер в районе Айдынчык.
турция
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турция, в мире, мерсин (провинция), анталья (провинция)
Турция, В мире, Мерсин (провинция), Анталья (провинция)
СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали
TRT: в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции погибли девять человек, 28 ранены