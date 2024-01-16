https://ria.ru/20240116/tula-1921712441.html

Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК

Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК - РИА Новости, 16.01.2024

Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:58

2024-01-16T18:58

2024-01-16T18:58

тула

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там. "Что касается Тулы, то это, конечно, легендарный город, город оружейников, у нас там скоро будут мероприятия, связанные как раз с развитием "оборонки", так что надеюсь, удастся побывать там", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html

тула

россия

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Кирилл Волков

тула, россия, владимир путин, безопасность