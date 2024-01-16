https://ria.ru/20240116/tula-1921712441.html
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК - РИА Новости, 16.01.2024
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:58
2024-01-16T18:58
2024-01-16T18:58
тула
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там. "Что касается Тулы, то это, конечно, легендарный город, город оружейников, у нас там скоро будут мероприятия, связанные как раз с развитием "оборонки", так что надеюсь, удастся побывать там", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тула, россия, владимир путин, безопасность
Тула, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК
Путин: в Туле скоро будут мероприятия, связанные с развитием "оборонки"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там.
"Что касается Тулы, то это, конечно, легендарный город, город оружейников, у нас там скоро будут мероприятия, связанные как раз с развитием "оборонки", так что надеюсь, удастся побывать там", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
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