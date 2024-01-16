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Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК - РИА Новости, 16.01.2024
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18:58 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/tula-1921712441.html
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК - РИА Новости, 16.01.2024
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:58
2024-01-16T18:58
тула
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там. "Что касается Тулы, то это, конечно, легендарный город, город оружейников, у нас там скоро будут мероприятия, связанные как раз с развитием "оборонки", так что надеюсь, удастся побывать там", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html
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тула, россия, владимир путин, безопасность
Тула, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин хочет приехать в Тулу на мероприятия, связанные с ОПК

Путин: в Туле скоро будут мероприятия, связанные с развитием "оборонки"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовогодняя елка на площади Ленина в Туле
Новогодняя елка на площади Ленина в Туле - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка на площади Ленина в Туле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Туле скоро будут мероприятия, связанные с "оборонкой", и выразил надежду, что сможет побывать там.
"Что касается Тулы, то это, конечно, легендарный город, город оружейников, у нас там скоро будут мероприятия, связанные как раз с развитием "оборонки", так что надеюсь, удастся побывать там", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
11 апреля 2023, 14:52
 
ТулаРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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