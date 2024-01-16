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В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT - РИА Новости, 16.01.2024
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14:56 16.01.2024 (обновлено: 15:52 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html
В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT
В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT - РИА Новости, 16.01.2024
В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT
Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:56
2024-01-16T15:52
выставка-форум "россия"
экономика
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме "Россия".&quot;Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран&quot;, — говорится в материалах.В начале декабря Центробанк заявлял, что СПФС насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100.В 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от SWIFT, стали создаваться альтернативы, в том числе СПФС. После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие российские банки отключили от SWIFT, после чего трафик СПФС показывает постоянный рост.Так, в начале января замглавы Центробанка Ирана Мохсен Карими сообщил, что Москва и Тегеран соединили свои системы передачи финансовых сообщений и теперь банкам двух стран "больше не нужна Швейцария" для связи друг с другом.
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экономика, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Владимир Чистюхин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT

ЦБ сообщил о подключении уже 20 стран к российскому аналогу SWIFT

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме "Россия".
«

"Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран", — говорится в материалах.

В начале декабря Центробанк заявлял, что СПФС насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Несколько лет назад она была основной системой для обработки платежей, через нее проходили почти все банковские операции в мире.

В 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от SWIFT, стали создаваться альтернативы, в том числе СПФС. После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие российские банки отключили от SWIFT, после чего трафик СПФС показывает постоянный рост.
Так, в начале января замглавы Центробанка Ирана Мохсен Карими сообщил, что Москва и Тегеран соединили свои системы передачи финансовых сообщений и теперь банкам двух стран "больше не нужна Швейцария" для связи друг с другом.
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