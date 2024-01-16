https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html

В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT

В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT - РИА Новости, 16.01.2024

В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT

Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:56

2024-01-16T14:56

2024-01-16T15:52

выставка-форум "россия"

экономика

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме "Россия"."Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран", — говорится в материалах.В начале декабря Центробанк заявлял, что СПФС насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100.В 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от SWIFT, стали создаваться альтернативы, в том числе СПФС. После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие российские банки отключили от SWIFT, после чего трафик СПФС показывает постоянный рост.Так, в начале января замглавы Центробанка Ирана Мохсен Карими сообщил, что Москва и Тегеран соединили свои системы передачи финансовых сообщений и теперь банкам двух стран "больше не нужна Швейцария" для связи друг с другом.

https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909379236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф)