https://ria.ru/20240116/tsar-1921549965.html

В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства

В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 16.01.2024

В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства

Один миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погиб, пятеро пострадали при детонации взрывного устройства на... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:29

2024-01-16T09:29

2024-01-16T09:30

в мире

оон

международная организация по миграции

цар

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погиб, пятеро пострадали при детонации взрывного устройства на северо-западе страны, сообщает МИНУСКА. "Миротворец Эммануэль Стив Атебеле погиб во время патрулирования в деревне Мбиндале... Этот патруль камерунского контингента сопровождал группу Международной организации по миграции. Еще пять миротворцев пострадали, в том числе двое серьезно, в результате этого взрыва", - сообщает миссия на своем сайте. Как отмечается, пострадавших эвакуировали для оказания им медицинской помощи.

https://ria.ru/20231025/tsar-1905197957.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон, международная организация по миграции, цар