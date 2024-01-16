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В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 16.01.2024
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09:29 16.01.2024 (обновлено: 09:30 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tsar-1921549965.html
В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства
В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства - РИА Новости, 16.01.2024
В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства
Один миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погиб, пятеро пострадали при детонации взрывного устройства на... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:29
2024-01-16T09:30
в мире
оон
международная организация по миграции
цар
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погиб, пятеро пострадали при детонации взрывного устройства на северо-западе страны, сообщает МИНУСКА. "Миротворец Эммануэль Стив Атебеле погиб во время патрулирования в деревне Мбиндале... Этот патруль камерунского контингента сопровождал группу Международной организации по миграции. Еще пять миротворцев пострадали, в том числе двое серьезно, в результате этого взрыва", - сообщает миссия на своем сайте. Как отмечается, пострадавших эвакуировали для оказания им медицинской помощи.
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в мире, оон, международная организация по миграции, цар
В мире, ООН, Международная организация по миграции, ЦАР
В ЦАР миротворец миссии ООН погиб при детонации взрывного устройства

В ЦАР 5 миротворцев ООН ранены и один погиб при детонации взрывного устройства

© AP Photo / Ariel SchalitМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Миротворцы ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один миротворец многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) погиб, пятеро пострадали при детонации взрывного устройства на северо-западе страны, сообщает МИНУСКА.
«
"Миротворец Эммануэль Стив Атебеле погиб во время патрулирования в деревне Мбиндале... Этот патруль камерунского контингента сопровождал группу Международной организации по миграции. Еще пять миротворцев пострадали, в том числе двое серьезно, в результате этого взрыва", - сообщает миссия на своем сайте.
Как отмечается, пострадавших эвакуировали для оказания им медицинской помощи.
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25 октября 2023, 16:55
 
В миреООНМеждународная организация по миграцииЦАР
 
 
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