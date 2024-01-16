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В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за снегопадов
В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за снегопадов - РИА Новости, 16.01.2024
В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за снегопадов
В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за сильных снегопадов, сообщила пресс-служба Министерства экологии региона. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:07
2024-01-16T17:07
2024-01-16T17:45
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв — РИА Новости. В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за сильных снегопадов, сообщила пресс-служба Министерства экологии региона."В лесах Челябинской области проложат тропы и разместят сено для подкормки животных. На особо охраняемых природных территориях этим займутся специалисты подведомственного Министерству экологии региона ГБУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", на территориях закрепленных охотничьих угодий такая работа организована охотпользователями. Задача — сохранить и поддержать численность животных, улучшить кормовые условия среды их обитания", — говорится в публикации.Кроме того, на снегу будут размещать сено для подкормки косуль.В январе-феврале тропы будут прокладывать с использованием снегоходов, а конце февраля, с наступлением оттепелей, в охотничьих угодьях лесостепной и степной зон Челябинской области — с использованием тяжелой техники.По данным национального парка "Таганай", 11 января высота снежного покрова на его территории составила 92 сантиметра.В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщали, что в конце декабря и начале января на регион обрушились сильнейшие снегопады и метель. За 26 и 27 декабря в области выпало более месячной нормы осадков.
https://ria.ru/20240110/nerpy-1920461150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, челябинская область
Хорошие новости, Общество, Челябинская область
В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за снегопадов
В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за сильных снегопадов
ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв — РИА Новости.
В лесах Челябинской области проложат тропы для животных из-за сильных снегопадов, сообщила пресс-служба
Министерства экологии региона.
«
"В лесах Челябинской области проложат тропы и разместят сено для подкормки животных. На особо охраняемых природных территориях этим займутся специалисты подведомственного Министерству экологии региона ГБУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", на территориях закрепленных охотничьих угодий такая работа организована охотпользователями. Задача — сохранить и поддержать численность животных, улучшить кормовые условия среды их обитания", — говорится в публикации.
Кроме того, на снегу будут размещать сено для подкормки косуль.
В январе-феврале тропы будут прокладывать с использованием снегоходов, а конце февраля, с наступлением оттепелей, в охотничьих угодьях лесостепной и степной зон Челябинской области — с использованием тяжелой техники.
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По данным национального парка "Таганай", 11 января высота снежного покрова на его территории составила 92 сантиметра.
В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщали, что в конце декабря и начале января на регион обрушились сильнейшие снегопады и метель. За 26 и 27 декабря в области выпало более месячной нормы осадков.
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