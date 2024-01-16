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В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего - РИА Новости, 16.01.2024
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12:53 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/travma-1921602535.html
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего - РИА Новости, 16.01.2024
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего
В пресс-службе Большого театра опровергли информацию о травме рабочего сцены из-за падения декорации и отметили, что все сотрудники работают в штатном режиме. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:53
2024-01-16T12:53
большой театр
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В пресс-службе Большого театра опровергли информацию о травме рабочего сцены из-за падения декорации и отметили, что все сотрудники работают в штатном режиме. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рабочего сцены Большого театра придавило декорацией оперы Вагнера "Лоэнгрин". "Мы не подтверждаем данную информацию. Все сотрудники службы и театр работают в штатном режиме", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
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большой театр, москва, происшествия
Большой театр, Москва, Происшествия
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего

В Большом театре опровергли информацию о травме рабочего из-за падения декорации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Большого театра России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В пресс-службе Большого театра опровергли информацию о травме рабочего сцены из-за падения декорации и отметили, что все сотрудники работают в штатном режиме.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рабочего сцены Большого театра придавило декорацией оперы Вагнера "Лоэнгрин".
«
"Мы не подтверждаем данную информацию. Все сотрудники службы и театр работают в штатном режиме", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
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