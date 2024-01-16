https://ria.ru/20240116/travma-1921602535.html
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего - РИА Новости, 16.01.2024
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего
В пресс-службе Большого театра опровергли информацию о травме рабочего сцены из-за падения декорации и отметили, что все сотрудники работают в штатном режиме. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:53
2024-01-16T12:53
2024-01-16T12:53
большой театр
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В пресс-службе Большого театра опровергли информацию о травме рабочего сцены из-за падения декорации и отметили, что все сотрудники работают в штатном режиме. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рабочего сцены Большого театра придавило декорацией оперы Вагнера "Лоэнгрин". "Мы не подтверждаем данную информацию. Все сотрудники службы и театр работают в штатном режиме", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
https://ria.ru/20231214/teatr-1915712499.html
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большой театр, москва, происшествия
Большой театр, Москва, Происшествия
В Большом театре опровергли информацию о госпитализации рабочего
В Большом театре опровергли информацию о травме рабочего из-за падения декорации