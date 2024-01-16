https://ria.ru/20240116/tramp-1921693169.html

Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине

Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине - РИА Новости, 16.01.2024

Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, который накануне с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:41

2024-01-16T17:41

2024-01-16T17:41

в мире

айова

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_d7e8c15b946d13885830be68d3bae900.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, который накануне с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. "Мы хорошо ладим с Путиным, это не плохо, это хорошо… Я знаю (российского президента Владимира - ред.) Путина очень хорошо, я знаю (Владимира - ред.) Зеленского очень хорошо. Мы свяжем их. Мы решим это (конфликт - ред.) очень быстро. Этого не должно было быть и этого бы не было, но теперь это случилось в больших масштабах, чем люди осознают… Мы остановим это, потому что это печально, это не должно было начинаться", - заявил Трамп. Айова стала первым штатом, где прошли мероприятия по определению номинантов от партий. Значение итогов предварительных выборов в этом штате прежде всего психологическое: новости о победе или поражении того или иного кандидата муссируют в СМИ, создавая соответствующий фон. По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, в целом по штату Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли, опередив экс-президента на один голос. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240116/trump-1921607894.html

айова

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, айова, украина, сша, дональд трамп, владимир путин