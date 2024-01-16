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Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
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17:41 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/tramp-1921693169.html
Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине
Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп, который накануне с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:41
2024-01-16T17:41
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, который накануне с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. "Мы хорошо ладим с Путиным, это не плохо, это хорошо… Я знаю (российского президента Владимира - ред.) Путина очень хорошо, я знаю (Владимира - ред.) Зеленского очень хорошо. Мы свяжем их. Мы решим это (конфликт - ред.) очень быстро. Этого не должно было быть и этого бы не было, но теперь это случилось в больших масштабах, чем люди осознают… Мы остановим это, потому что это печально, это не должно было начинаться", - заявил Трамп. Айова стала первым штатом, где прошли мероприятия по определению номинантов от партий. Значение итогов предварительных выборов в этом штате прежде всего психологическое: новости о победе или поражении того или иного кандидата муссируют в СМИ, создавая соответствующий фон. По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, в целом по штату Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли, опередив экс-президента на один голос. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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в мире, айова, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Айова, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине

Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, который накануне с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
«
"Мы хорошо ладим с Путиным, это не плохо, это хорошо… Я знаю (российского президента Владимира - ред.) Путина очень хорошо, я знаю (Владимира - ред.) Зеленского очень хорошо. Мы свяжем их. Мы решим это (конфликт - ред.) очень быстро. Этого не должно было быть и этого бы не было, но теперь это случилось в больших масштабах, чем люди осознают… Мы остановим это, потому что это печально, это не должно было начинаться", - заявил Трамп.
Айова стала первым штатом, где прошли мероприятия по определению номинантов от партий. Значение итогов предварительных выборов в этом штате прежде всего психологическое: новости о победе или поражении того или иного кандидата муссируют в СМИ, создавая соответствующий фон.
По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, в целом по штату Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли, опередив экс-президента на один голос.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Вчера, 13:14
 
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