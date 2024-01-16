Рейтинг@Mail.ru
Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html
Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ
Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ
Многие союзники США обеспокоены тем, что экс-президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом, некоторые лидеры на саммитах ЕС "боятся даже упоминать о... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:22
2024-01-16T10:22
в мире
сша
европа
азия
дональд трамп
рон десантис
никки хейли
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d87ae43b4edf8576838cf29e4e5cbb0.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Многие союзники США обеспокоены тем, что экс-президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом, некоторые лидеры на саммитах ЕС "боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Как отмечает агентство, страны по всему миру "деликатно, но в срочном порядке" готовятся к возможному возвращению Трампа в Белый дом. "Многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа "Америка превыше всего" и угрозами выйти из НАТО, не говоря уже о его протекционистской торговой политике. По словам одного высокопоставленного дипломата, на саммитах Европейского союза некоторые лидеры боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", - говорится в материале агентства. Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240116/tramp-1921542353.html
сша
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_848b8283bc5b32ac6633406fe1cfcf4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, азия, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, евросоюз, нато, оон, президентские выборы в сша
В мире, США, Европа, Азия, Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли, Евросоюз, НАТО, ООН, Президентские выборы в США
Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ

Bloomberg: союзники США боятся даже упоминать о возможности возвращения Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Многие союзники США обеспокоены тем, что экс-президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом, некоторые лидеры на саммитах ЕС "боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Как отмечает агентство, страны по всему миру "деликатно, но в срочном порядке" готовятся к возможному возвращению Трампа в Белый дом.
«
"Многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа "Америка превыше всего" и угрозами выйти из НАТО, не говоря уже о его протекционистской торговой политике. По словам одного высокопоставленного дипломата, на саммитах Европейского союза некоторые лидеры боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", - говорится в материале агентства.
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев
08:13
 
В миреСШАЕвропаАзияДональд ТрампРон ДесантисНикки ХейлиЕвросоюзНАТОООНПрезидентские выборы в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала