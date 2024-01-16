https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html

Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ

Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ

Многие союзники США обеспокоены тем, что экс-президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом, некоторые лидеры на саммитах ЕС "боятся даже упоминать о... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:22

2024-01-16T10:22

2024-01-16T10:22

в мире

сша

европа

азия

дональд трамп

рон десантис

никки хейли

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d87ae43b4edf8576838cf29e4e5cbb0.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Многие союзники США обеспокоены тем, что экс-президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом, некоторые лидеры на саммитах ЕС "боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Как отмечает агентство, страны по всему миру "деликатно, но в срочном порядке" готовятся к возможному возвращению Трампа в Белый дом. "Многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа "Америка превыше всего" и угрозами выйти из НАТО, не говоря уже о его протекционистской торговой политике. По словам одного высокопоставленного дипломата, на саммитах Европейского союза некоторые лидеры боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", - говорится в материале агентства. Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240116/tramp-1921542353.html

сша

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, азия, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, евросоюз, нато, оон, президентские выборы в сша