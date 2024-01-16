Союзники США боятся даже упоминать возможность победы Трампа, пишут СМИ
Bloomberg: союзники США боятся даже упоминать о возможности возвращения Трампа
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Многие союзники США обеспокоены тем, что экс-президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом, некоторые лидеры на саммитах ЕС "боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Как отмечает агентство, страны по всему миру "деликатно, но в срочном порядке" готовятся к возможному возвращению Трампа в Белый дом.
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"Многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа "Америка превыше всего" и угрозами выйти из НАТО, не говоря уже о его протекционистской торговой политике. По словам одного высокопоставленного дипломата, на саммитах Европейского союза некоторые лидеры боятся даже упоминать о возможности его возвращения, опасаясь, что вероятность этого возрастет", - говорится в материале агентства.
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.