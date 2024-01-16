Трамп выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове
Трамп выиграл кокусы кандидата от республиканцев в штате Айова
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова. 16 января 2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова. 16 января 2024
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки 99-100% округов.
По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли.
Предприниматель Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, получил в штате 7,7% голосов.
Рамасвами в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если тот выиграет выборы, заявил, что будет делать все на благо Штатов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.