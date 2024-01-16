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Трамп выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове - РИА Новости, 16.01.2024
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10:05 16.01.2024 (обновлено: 10:18 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tramp-1921554982.html
Трамп выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове
Трамп выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове - РИА Новости, 16.01.2024
Трамп выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове
Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки 99-100%... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:05
2024-01-16T10:18
сша
айова
выборы президента сша
в мире
флорида
северная дакота
никки хейли
дональд трамп
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки 99-100% округов.По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли.Предприниматель Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, получил в штате 7,7% голосов.Рамасвами в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если тот выиграет выборы, заявил, что будет делать все на благо Штатов.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240116/ramasvami-1921543304.html
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сша, айова, выборы президента сша, в мире, флорида, северная дакота, никки хейли, дональд трамп, оон, вивек рамасвами
США, Айова, Выборы президента США, В мире, Флорида, Северная Дакота, Никки Хейли, Дональд Трамп, ООН, Вивек Рамасвами
Трамп выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове

Трамп выиграл кокусы кандидата от республиканцев в штате Айова

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова. 16 января 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова. 16 января 2024 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова. 16 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки 99-100% округов.
По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли.
Американский предприниматель Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом
08:28
Предприниматель Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, получил в штате 7,7% голосов.
Рамасвами в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если тот выиграет выборы, заявил, что будет делать все на благо Штатов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Рон ДеСантис - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Десантис предложил "проваливать" всем, кому не нравится Америка
14 октября 2023, 22:09
 
СШААйоваВыборы президента СШАВ миреФлоридаСеверная ДакотаНикки ХейлиДональд ТрампООНВивек Рамасвами
 
 
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