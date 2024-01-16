https://ria.ru/20240116/tramp-1921542353.html
Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев
Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев - РИА Новости, 16.01.2024
Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев
Президент США Джо Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа, лидирующего в гонке республиканцев в штате Айова, "явным фаворитом" со стороны оппозиции на... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:13
2024-01-16T08:13
2024-01-16T08:19
в мире
айова
дональд трамп
джо байден
сша
флорида
оон
рон десантис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:68:2788:1636_1920x0_80_0_0_31aa320289111cda032de066127d3873.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа, лидирующего в гонке республиканцев в штате Айова, "явным фаворитом" со стороны оппозиции на президентских выборах."Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе", - написал Байден в соцсети Х.Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240116/tramp-1921539260.html
айова
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b8ef9ade616962c9d9d800e142f9aa3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айова, дональд трамп, джо байден, сша, флорида, оон, рон десантис, выборы президента сша
В мире, Айова, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Флорида, ООН, Рон Десантис, Выборы президента США
Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев
Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев после его победы в Айове