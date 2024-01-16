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Трамп пообещал "запечатать" южную границу США - РИА Новости, 16.01.2024
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07:19 16.01.2024 (обновлено: 07:25 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tramp-1921539260.html
Трамп пообещал "запечатать" южную границу США
Трамп пообещал "запечатать" южную границу США - РИА Новости, 16.01.2024
Трамп пообещал "запечатать" южную границу США
Бывший президент США Дональд Трамп, побеждающий, согласно предварительным подсчетам, на голосовании на фракционных собраниях Республиканской партии в штате... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:19
2024-01-16T07:25
сша
в мире
айова
дональд трамп
оон
дуайт эйзенхауэр
флорида
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ДЕ-МОЙН (Айова), 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, побеждающий, согласно предварительным подсчетам, на голосовании на фракционных собраниях Республиканской партии в штате Айова, заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году намерен "запечатать" южную границу страны."Мы намерены запечатать границу", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Де-Мойне. Как отметил политик-республиканец, в случае его победы на выборах уровень депортации мигрантов из США достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961 гг.).Трамп не упустил возможности в очередной раз обрушиться с критикой на своего преемника-демократа Джо Байдена, окрестив его "наихудшим президентом, уничтожающим свою страну". В этой связи политик указал на необходимость политическим силам в стране "объединиться и выправить ситуацию"."На мой взгляд, сегодня пришло время всем в нашей стране объединиться. Нам нужно объединиться – будь то республиканцы, демократы, либералы или консерваторы, чтобы исправить мир, ситуацию, а также решить проблемы и устранить смерти и разрушения, свидетелями которых мы являемся", - заявил экс-президент США.Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.
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сша, в мире, айова, дональд трамп, оон, дуайт эйзенхауэр, флорида, джо байден
США, В мире, Айова, Дональд Трамп, ООН, Дуайт Эйзенхауэр, Флорида, Джо Байден
Трамп пообещал "запечатать" южную границу США

Трамп пообещал довести депортацию мигрантов до показателей времен Эйзенхауэра

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ДЕ-МОЙН (Айова), 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, побеждающий, согласно предварительным подсчетам, на голосовании на фракционных собраниях Республиканской партии в штате Айова, заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году намерен "запечатать" южную границу страны.
«
"Мы намерены запечатать границу", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Де-Мойне. Как отметил политик-республиканец, в случае его победы на выборах уровень депортации мигрантов из США достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961 гг.).
Трамп не упустил возможности в очередной раз обрушиться с критикой на своего преемника-демократа Джо Байдена, окрестив его "наихудшим президентом, уничтожающим свою страну". В этой связи политик указал на необходимость политическим силам в стране "объединиться и выправить ситуацию".
"На мой взгляд, сегодня пришло время всем в нашей стране объединиться. Нам нужно объединиться – будь то республиканцы, демократы, либералы или консерваторы, чтобы исправить мир, ситуацию, а также решить проблемы и устранить смерти и разрушения, свидетелями которых мы являемся", - заявил экс-президент США.
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Трамп заявил, что польщен предварительными результатами выборов в Айове
05:54
 
СШАВ миреАйоваДональд ТрампООНДуайт ЭйзенхауэрФлоридаДжо Байден
 
 
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