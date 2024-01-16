Трамп заявил, что польщен предварительными результатами выборов в Айове
Трамп заявил о гордости предварительными итогами выборов республиканцев в Айове
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
© AP Photo / Andrew Harnik
ДЕ-МОЙН (Айова), 15 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования на фракционных собраниях республиканцев в Айове, где ему прочат победу.
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"Я ужасно горд из-за такого раннего объявления. Большая честь, что в первые минуты было объявлено, что я побеждаю против заслуженных соперников", - цитирует Трампа телеканал Fox News.
Трампу прогнозируют уверенную победу в Айове многие американские СМИ. Согласно данным по итогам обработки первых полутора тысяч бюллетеней, Трамп набирает больше половины голосов. СМИ предсказывают, что в республиканских конференциях примут участие около 130 тыс сторонников партии. Если динамика сохранится, в поддержку Трампа на национальный съезд республиканцев в июле поедет 20 делегатов от Айовы.
Как сообщили РИА Новости в республиканской партии, "кокусы" прошли на 1,6 тысячи участков по всему штату.
Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов".
Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.