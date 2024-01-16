https://ria.ru/20240116/tramp-1921535236.html

Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов

Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов - РИА Новости, 16.01.2024

Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов

Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, свидетельствуют промежуточные... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:48

2024-01-16T05:48

2024-01-16T10:35

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, свидетельствуют промежуточные результаты, опубликованные местным отделением партии.По итогам подсчета 40 тысяч голосов Трамп заручился поддержкой примерно 52% сторонников республиканцев, тем самым утвердив свое лидерство в гонке, которое ему пророчили ведущие американские СМИ. Следом за ним с большим отставанием следуют губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и бывший постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%).Замыкает пятерку лидеров бизнесмен Вивек Рамасвами, который заручился поддержкой лишь 7,8% проголосовавших.Сам Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования. "Большая честь, что в первые минуты было объявлено, что я побеждаю против заслуженных соперников", - приводит его слова телеканал Fox News.Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20240116/tramp-1921532647.html

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