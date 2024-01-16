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Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов - РИА Новости, 16.01.2024
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05:48 16.01.2024 (обновлено: 10:35 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tramp-1921535236.html
Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов
Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов - РИА Новости, 16.01.2024
Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов
Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, свидетельствуют промежуточные... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:48
2024-01-16T10:35
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, свидетельствуют промежуточные результаты, опубликованные местным отделением партии.По итогам подсчета 40 тысяч голосов Трамп заручился поддержкой примерно 52% сторонников республиканцев, тем самым утвердив свое лидерство в гонке, которое ему пророчили ведущие американские СМИ. Следом за ним с большим отставанием следуют губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и бывший постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%).Замыкает пятерку лидеров бизнесмен Вивек Рамасвами, который заручился поддержкой лишь 7,8% проголосовавших.Сам Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования. "Большая честь, что в первые минуты было объявлено, что я побеждаю против заслуженных соперников", - приводит его слова телеканал Fox News.Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20240116/tramp-1921532647.html
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айова, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, оон, в мире, выборы президента сша
Айова, США, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли, ООН, В мире, Выборы президента США
Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове по подсчетам 52% голосов

Трамп побеждает на предварительных выборах в Айове после подсчета 52% голосов

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, свидетельствуют промежуточные результаты, опубликованные местным отделением партии.
По итогам подсчета 40 тысяч голосов Трамп заручился поддержкой примерно 52% сторонников республиканцев, тем самым утвердив свое лидерство в гонке, которое ему пророчили ведущие американские СМИ. Следом за ним с большим отставанием следуют губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и бывший постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове
04:50
Замыкает пятерку лидеров бизнесмен Вивек Рамасвами, который заручился поддержкой лишь 7,8% проголосовавших.
«
Сам Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования. "Большая честь, что в первые минуты было объявлено, что я побеждаю против заслуженных соперников", - приводит его слова телеканал Fox News.
Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.
Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Трамп отправил помешавших ему экоактивистов "домой к мамочке"
Вчера, 03:56
 
АйоваСШАФлоридаДональд ТрампРон ДесантисНикки ХейлиООНВ миреВыборы президента США
 
 
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