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Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:21 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/tor-1921532087.html
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на купянском РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:21
2024-01-16T04:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Лелека-100" и "Фурия" боевиков ВСУ на купянском направлении", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что противник использовал БПЛА для корректировки и наведения целей артиллерии и танков. "Ежедневно в круглосуточном режиме мы наблюдаем за небом. Противник каждый день пытается произвести разведку и навести свои орудия против наших подразделений и техники. Сегодня мы сбили два разведывательных БПЛА. Только за последние дни нами сбито не один десяток таких целей, как беспилотники "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия", - процитировали в МО РФ командира зенитного ракетного комплекса с позывным "Небо".
https://ria.ru/20240116/desant-1921531680.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ

Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на Купянском направлении беспилотники-разведчики ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Лелека-100" и "Фурия" боевиков ВСУ на купянском направлении", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что противник использовал БПЛА для корректировки и наведения целей артиллерии и танков.
"Ежедневно в круглосуточном режиме мы наблюдаем за небом. Противник каждый день пытается произвести разведку и навести свои орудия против наших подразделений и техники. Сегодня мы сбили два разведывательных БПЛА. Только за последние дни нами сбито не один десяток таких целей, как беспилотники "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия", - процитировали в МО РФ командира зенитного ракетного комплекса с позывным "Небо".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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