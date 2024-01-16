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Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на купянском РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:21
2024-01-16T04:21
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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Лелека-100" и "Фурия" боевиков ВСУ на купянском направлении", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что противник использовал БПЛА для корректировки и наведения целей артиллерии и танков. "Ежедневно в круглосуточном режиме мы наблюдаем за небом. Противник каждый день пытается произвести разведку и навести свои орудия против наших подразделений и техники. Сегодня мы сбили два разведывательных БПЛА. Только за последние дни нами сбито не один десяток таких целей, как беспилотники "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия", - процитировали в МО РФ командира зенитного ракетного комплекса с позывным "Небо".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Тора" уничтожил в зоне СВО беспилотники-разведчики ВСУ
Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на Купянском направлении беспилотники-разведчики ВСУ
ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Лелека-100" и "Фурия" боевиков ВСУ на купянском направлении", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что противник использовал БПЛА для корректировки и наведения целей артиллерии и танков.
"Ежедневно в круглосуточном режиме мы наблюдаем за небом. Противник каждый день пытается произвести разведку и навести свои орудия против наших подразделений и техники. Сегодня мы сбили два разведывательных БПЛА. Только за последние дни нами сбито не один десяток таких целей, как беспилотники "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия", - процитировали в МО РФ командира зенитного ракетного комплекса с позывным "Небо".
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