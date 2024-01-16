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Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию - РИА Новости, 16.01.2024
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14:52 16.01.2024 (обновлено: 19:05 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tinkoff-1921635400.html
Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию
Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию - РИА Новости, 16.01.2024
Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию
Редомициляцию TCS Group на остров Русский могут завершить в первом квартале этого года, заявил председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:52
2024-01-16T19:05
экономика
русский (остров)
тинькофф. кредитные системы
выставка-форум "россия"
станислав близнюк
россия
кипр
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Редомициляцию TCS Group на остров Русский могут завершить в первом квартале этого года, заявил председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в кулуарах международной выставки-форума "Россия". "Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Накануне акционеры TCS Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский. Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Гендиректором назначен вице-президент "Тинькофф банка" Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.В свою очередь, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил журналистам, что после перерегистрации компания станет первой публичной в САР на острове Русский."С переездом этой компании на остров Русский, там появится новый крупный резидент, первая публичная компания в этом САР. Кроме того, переезд компании в САР приведет к новым поступлениям в бюджет, будут созданы новые рабочие места", — сказал Торосов.В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
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экономика, русский (остров), тинькофф. кредитные системы, станислав близнюк, россия, кипр
Экономика, Русский (остров), Тинькофф. Кредитные Системы, Выставка-форум "Россия", Станислав Близнюк, Россия, Кипр
Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию

Редомициляция группы "Тинькофф" на Русский может завершиться в первом квартале

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Редомициляцию TCS Group на остров Русский могут завершить в первом квартале этого года, заявил председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в кулуарах международной выставки-форума "Россия".
«
"Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Накануне акционеры TCS Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский.
Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Гендиректором назначен вице-президент "Тинькофф банка" Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.
В свою очередь, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил журналистам, что после перерегистрации компания станет первой публичной в САР на острове Русский.
«
"С переездом этой компании на остров Русский, там появится новый крупный резидент, первая публичная компания в этом САР. Кроме того, переезд компании в САР приведет к новым поступлениям в бюджет, будут созданы новые рабочие места", — сказал Торосов.
В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРусский (остров)Тинькофф. Кредитные СистемыСтанислав БлизнюкРоссияКипр
 
 
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