https://ria.ru/20240116/tinkoff-1921635400.html

Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию

Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию - РИА Новости, 16.01.2024

Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию

Редомициляцию TCS Group на остров Русский могут завершить в первом квартале этого года, заявил председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:52

2024-01-16T14:52

2024-01-16T19:05

экономика

русский (остров)

тинькофф. кредитные системы

выставка-форум "россия"

станислав близнюк

россия

кипр

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Редомициляцию TCS Group на остров Русский могут завершить в первом квартале этого года, заявил председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в кулуарах международной выставки-форума "Россия". "Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Накануне акционеры TCS Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский. Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Гендиректором назначен вице-президент "Тинькофф банка" Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.В свою очередь, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил журналистам, что после перерегистрации компания станет первой публичной в САР на острове Русский."С переездом этой компании на остров Русский, там появится новый крупный резидент, первая публичная компания в этом САР. Кроме того, переезд компании в САР приведет к новым поступлениям в бюджет, будут созданы новые рабочие места", — сказал Торосов.В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

https://ria.ru/20231128/ogranichenie-1912301294.html

русский (остров)

россия

кипр

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, русский (остров), тинькофф. кредитные системы, станислав близнюк, россия, кипр