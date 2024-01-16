Банк "Тинькофф" рассказал, когда планирует завершить редомициляцию
Редомициляция группы "Тинькофф" на Русский может завершиться в первом квартале
Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Редомициляцию TCS Group на остров Русский могут завершить в первом квартале этого года, заявил председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в кулуарах международной выставки-форума "Россия".
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"Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Накануне акционеры TCS Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский.
Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Гендиректором назначен вице-президент "Тинькофф банка" Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.
В свою очередь, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил журналистам, что после перерегистрации компания станет первой публичной в САР на острове Русский.
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"С переездом этой компании на остров Русский, там появится новый крупный резидент, первая публичная компания в этом САР. Кроме того, переезд компании в САР приведет к новым поступлениям в бюджет, будут созданы новые рабочие места", — сказал Торосов.
В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).