https://ria.ru/20240116/telo-1921559309.html
Генконсульство России подтвердило передачу тела туристки, погибшей в Турции
Генконсульство России подтвердило передачу тела туристки, погибшей в Турции - РИА Новости, 16.01.2024
Генконсульство России подтвердило передачу тела туристки, погибшей в Турции
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости репатриацию в РФ тела погибшей туристки Надежды Ярыгиной, правоохранители продолжают следствие. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:24
2024-01-16T10:24
2024-01-16T10:25
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СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости репатриацию в РФ тела погибшей туристки Надежды Ярыгиной, правоохранители продолжают следствие. Турецкие СМИ сообщили во вторник, что власти Турции передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной после вскрытия в судмедэкспертизе Антальи. "Тело репатриировано. Правоохранителями проводится расследование", - сообщили в дипмиссии. Полиция Антальи заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено. Полиция сообщала, что деньги, очки, сигареты и другие личные вещи были на месте, рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, был алкоголь. Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило в пятницу РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства уточняются. Спасатели обнаружили в горах у Кемера тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер. Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры. В МВД Кировской области ранее сообщали, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.
https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html
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россия, турция, в мире, новости - туризм
Туризм, Россия, Турция, В мире, Новости - Туризм
Генконсульство России подтвердило передачу тела туристки, погибшей в Турции
Генконсульство подтвердило репатриацию тела погибшей в Турции туристки Ярыгиной
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости репатриацию в РФ тела погибшей туристки Надежды Ярыгиной, правоохранители продолжают следствие.
Турецкие СМИ сообщили во вторник, что власти Турции передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной после вскрытия в судмедэкспертизе Антальи.
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"Тело репатриировано. Правоохранителями проводится расследование", - сообщили в дипмиссии.
Полиция Антальи заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено.
Полиция сообщала, что деньги, очки, сигареты и другие личные вещи были на месте, рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, был алкоголь.
Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило в пятницу РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства уточняются.
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Спасатели обнаружили в горах у Кемера тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.
Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Турецкие спасатели обнаружили в четверг на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.
В МВД Кировской области ранее сообщали, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.
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