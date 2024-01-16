https://ria.ru/20240116/telegram-1921580081.html

В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые функции - РИА Новости, 16.01.2024

В Telegram появились новые функции

Telegram обновил ряд функций – пользователи теперь могут записывать "одноразовые" голосовые и видеосообщения, которые удаляются из переписки сразу после... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:56

2024-01-16T11:56

2024-01-16T11:58

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Telegram обновил ряд функций – пользователи теперь могут записывать "одноразовые" голосовые и видеосообщения, которые удаляются из переписки сразу после прослушивания, говорится в историях мессенджера. Также у пользователей появилась возможность ставить видео- или аудиосообщения на паузу во время записи, а потом возобновлять ее перед отправкой. Ранее в конце декабря Telegram добавил новые анимации и цветные фоны в звонки, которые меняются в зависимости от стадии: при вызове, во время разговора и после его окончания. Также сообщения в переписках стали удаляться с эффектом "Таноса". Кроме того, мессенджер улучшил бесплатную платформу для создания ботов, которая позволяет разработчикам встраивать в экосистему приложения как простых чат-ботов, так и мини-приложения. Так, например, боты могут отправлять реакции на сообщения, управлять реакциями, цитатами и ссылками, отвечать в другие чаты.

https://ria.ru/20240116/vkontakte-1921573103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, в мире