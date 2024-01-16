https://ria.ru/20240116/tayvan-1921559654.html
Эксперт спрогнозировал сокращение числа "дипломатических союзников" Тайваня
Эксперт спрогнозировал сокращение числа "дипломатических союзников" Тайваня - РИА Новости, 16.01.2024
Эксперт спрогнозировал сокращение числа "дипломатических союзников" Тайваня
В ближайшие годы количество стран, поддерживающих "дипломатические отношения" с Тайванем, продолжит сокращаться, заявил РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:25
2024-01-16T10:25
2024-01-16T10:25
в мире
тайвань
китай
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ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. В ближайшие годы количество стран, поддерживающих "дипломатические отношения" с Тайванем, продолжит сокращаться, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. Ранее правительство Науру официально заявило о решении признать "принцип одного Китая" и разорвать дипломатические отношения с Тайванем, восстановив их с КНР. "В ближайшие годы их количество будет сокращаться", - сказал Чжэн Аньгуан, имея в виду "дипломатических союзников" Тайбэя. "Всё больше и больше стран придерживаются принципа одного Китая и "разрывают дипломатические отношения" с Тайванем, что показывает, что принцип одного Китая всё больше становится международным консенсусом, и всё больше стран предпочитают стоять на правильной стороне истории", - добавил эксперт. Отвечая на вопрос о том, почему некоторые государства по-прежнему поддерживают "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, эксперт заявил, что сепаратистские силы на Тайване, пытаясь сохранить свое "международное присутствие", используют "долларовую дипломатию". Кроме того, по словам Чжан Аньгуана, "отдельная крупная держава" вмешивается в дела Тайваньского пролива из-за геополитических факторов, использует специальные политические механизмы для вмешательства во внешнюю политику небольшого количества государств и препятствует установлению ими дипломатических отношений с материковым Китаем. Официальный представитель офиса главы администрации Тайваня Линь Юйчань, комментируя прекращение дипломатических отношений между островом и Науру, заявила, что Пекин непрерывно "сжимает дипломатическое пространство Тайваня", переманивая дружественные острову государства. У Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
https://ria.ru/20240114/ukrainizatsiya-1921299751.html
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921198828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай
Эксперт спрогнозировал сокращение числа "дипломатических союзников" Тайваня
Эксперт: число дипломатических союзников Тайваня в ближайшие годы сократится
ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. В ближайшие годы количество стран, поддерживающих "дипломатические отношения" с Тайванем, продолжит сокращаться, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан.
Ранее правительство Науру
официально заявило о решении признать "принцип одного Китая" и разорвать дипломатические отношения с Тайванем, восстановив их с КНР
.
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"В ближайшие годы их количество будет сокращаться", - сказал Чжэн Аньгуан, имея в виду "дипломатических союзников" Тайбэя
.
"Всё больше и больше стран придерживаются принципа одного Китая и "разрывают дипломатические отношения" с Тайванем, что показывает, что принцип одного Китая всё больше становится международным консенсусом, и всё больше стран предпочитают стоять на правильной стороне истории", - добавил эксперт.
Отвечая на вопрос о том, почему некоторые государства по-прежнему поддерживают "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, эксперт заявил, что сепаратистские силы на Тайване, пытаясь сохранить свое "международное присутствие", используют "долларовую дипломатию".
Кроме того, по словам Чжан Аньгуана, "отдельная крупная держава" вмешивается в дела Тайваньского пролива из-за геополитических факторов, использует специальные политические механизмы для вмешательства во внешнюю политику небольшого количества государств и препятствует установлению ими дипломатических отношений с материковым Китаем.
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Официальный представитель офиса главы администрации Тайваня Линь Юйчань, комментируя прекращение дипломатических отношений между островом и Науру, заявила, что Пекин
непрерывно "сжимает дипломатическое пространство Тайваня", переманивая дружественные острову государства.
У Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай
, Белиз
, Гватемала
, Гаити
, Маршалловы Острова
, Палау
, Сент-Китс и Невис
, Сент-Люсия
, Сент-Винсент и Гренадины
, Эсватини
, Тувалу
и Ватикан
. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор
, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо
, Панама
, тихоокеанское государство Кирибати
, Соломоновы Острова
, Никарагуа
.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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