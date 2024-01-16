https://ria.ru/20240116/tayvan-1921559654.html

Эксперт спрогнозировал сокращение числа "дипломатических союзников" Тайваня

Эксперт спрогнозировал сокращение числа "дипломатических союзников" Тайваня - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперт спрогнозировал сокращение числа "дипломатических союзников" Тайваня

В ближайшие годы количество стран, поддерживающих "дипломатические отношения" с Тайванем, продолжит сокращаться, заявил РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:25

2024-01-16T10:25

2024-01-16T10:25

в мире

тайвань

китай

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ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. В ближайшие годы количество стран, поддерживающих "дипломатические отношения" с Тайванем, продолжит сокращаться, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. Ранее правительство Науру официально заявило о решении признать "принцип одного Китая" и разорвать дипломатические отношения с Тайванем, восстановив их с КНР. "В ближайшие годы их количество будет сокращаться", - сказал Чжэн Аньгуан, имея в виду "дипломатических союзников" Тайбэя. "Всё больше и больше стран придерживаются принципа одного Китая и "разрывают дипломатические отношения" с Тайванем, что показывает, что принцип одного Китая всё больше становится международным консенсусом, и всё больше стран предпочитают стоять на правильной стороне истории", - добавил эксперт. Отвечая на вопрос о том, почему некоторые государства по-прежнему поддерживают "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, эксперт заявил, что сепаратистские силы на Тайване, пытаясь сохранить свое "международное присутствие", используют "долларовую дипломатию". Кроме того, по словам Чжан Аньгуана, "отдельная крупная держава" вмешивается в дела Тайваньского пролива из-за геополитических факторов, использует специальные политические механизмы для вмешательства во внешнюю политику небольшого количества государств и препятствует установлению ими дипломатических отношений с материковым Китаем. Официальный представитель офиса главы администрации Тайваня Линь Юйчань, комментируя прекращение дипломатических отношений между островом и Науру, заявила, что Пекин непрерывно "сжимает дипломатическое пространство Тайваня", переманивая дружественные острову государства. У Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

https://ria.ru/20240114/ukrainizatsiya-1921299751.html

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921198828.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, китай