https://ria.ru/20240116/svo-1921617872.html
Начало спецоперации остановило третью мировую войну, заявил Володин
Начало спецоперации остановило третью мировую войну, заявил Володин - РИА Новости, 16.01.2024
Начало спецоперации остановило третью мировую войну, заявил Володин
Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну, цели спецоперации будут достигнуты, Украина должна быть свободной, нейтральной, без оружия, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:49
2024-01-16T13:49
2024-01-16T13:49
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну, цели спецоперации будут достигнуты, Украина должна быть свободной, нейтральной, без оружия, завезенного извне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших... Цели специальной военной операции будут достигнуты. Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне. И, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать всё для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее", - сказал Володин на пленарном заседании. Он отметил, что Россия - мирная страна, которая никогда не будет воевать с европейской страной, а сегодня идет борьба с нацизмом, которая должна быть в повестке всех стран.
https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_342dcd494b3e15fa84bbc3acd5256c6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вячеслав володин, госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Начало спецоперации остановило третью мировую войну, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: начало спецоперации остановило третью мировую войну