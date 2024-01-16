Рейтинг@Mail.ru
Suzuki остановила работу завода в Венгрии из-за ситуации в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/suzuki-1921537935.html
Suzuki остановила работу завода в Венгрии из-за ситуации в Красном море
Suzuki остановила работу завода в Венгрии из-за ситуации в Красном море - РИА Новости, 16.01.2024
Suzuki остановила работу завода в Венгрии из-за ситуации в Красном море
Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке на неделю своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:53
2024-01-16T06:53
красное море
сша
йемен
в мире
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788199834_0:185:3302:2042_1920x0_80_0_0_e990286568d6899a76f7a5b776c4948e.jpg
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке на неделю своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море, сообщает во вторник агентство Киодо. Указывается, что работа на заводе была приостановлена с 15 января и до 21 января. Агентство также добавляет, что проблемы в логистике в Красном море привели к задержкам в поставках, в частности, двигателей для автомобилей Suzuki. В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Накануне под ракетный обстрел у берегов Йемена в Красном море попал принадлежащий США корабль. Центральное командование США заявило, что речь идет о контейнеровозе, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240116/erdogan-1921537559.html
https://ria.ru/20240115/spg-1921457596.html
красное море
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788199834_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_860b70600297f8be5ee769a9c8289024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красное море, сша, йемен, в мире, ансар алла
Красное море, США, Йемен, В мире, Ансар Алла
Suzuki остановила работу завода в Венгрии из-за ситуации в Красном море

Kyodo: Suzuki остановила завод в Венгрии из-за сбоя с поставкой по Красному морю

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип компании Suzuki
Логотип компании Suzuki - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип компании Suzuki. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке на неделю своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море, сообщает во вторник агентство Киодо.
Указывается, что работа на заводе была приостановлена с 15 января и до 21 января. Агентство также добавляет, что проблемы в логистике в Красном море привели к задержкам в поставках, в частности, двигателей для автомобилей Suzuki.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Источник: Эрдоган обсудит с кабмином ситуацию в Красном море
06:46
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Накануне под ракетный обстрел у берегов Йемена в Красном море попал принадлежащий США корабль. Центральное командование США заявило, что речь идет о контейнеровозе, пострадавших нет.
Красное море - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Эксперт оценил последствия остановки Катаром перевозок СПГ Красным морем
Вчера, 16:47
 
Красное мореСШАЙеменВ миреАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала