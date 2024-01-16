Suzuki остановила работу завода в Венгрии из-за ситуации в Красном море
Kyodo: Suzuki остановила завод в Венгрии из-за сбоя с поставкой по Красному морю
Логотип компании Suzuki. Архивное фото
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке на неделю своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море, сообщает во вторник агентство Киодо.
Указывается, что работа на заводе была приостановлена с 15 января и до 21 января. Агентство также добавляет, что проблемы в логистике в Красном море привели к задержкам в поставках, в частности, двигателей для автомобилей Suzuki.
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Накануне под ракетный обстрел у берегов Йемена в Красном море попал принадлежащий США корабль. Центральное командование США заявило, что речь идет о контейнеровозе, пострадавших нет.