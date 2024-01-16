https://ria.ru/20240116/sudno-1921657595.html

Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ

Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ

Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о попадании ракеты по торговому судну у берегов Йемена, принадлежащему Греции... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:37

2024-01-16T15:37

2024-01-16T15:37

в мире

греция

йемен

мальта

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о попадании ракеты по торговому судну у берегов Йемена, принадлежащему Греции и шедшему под флагом Мальты, сообщило во вторник агентство Reuters. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, заявляет, что балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, по сообщениям, подвергся удару и был поражен ракетой… примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен", - говорится в сообщении агентства. Накануне компания также сообщила о поражении у берегов Йемена торгового судна под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

греция

йемен

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в мире, греция, йемен, мальта