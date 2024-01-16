Рейтинг@Mail.ru
Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sudno-1921657595.html
Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ
Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о попадании ракеты по торговому судну у берегов Йемена, принадлежащему Греции... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:37
2024-01-16T15:37
в мире
греция
йемен
мальта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_499d08dc0d262921eae18ea688fec947.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о попадании ракеты по торговому судну у берегов Йемена, принадлежащему Греции и шедшему под флагом Мальты, сообщило во вторник агентство Reuters. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, заявляет, что балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, по сообщениям, подвергся удару и был поражен ракетой… примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен", - говорится в сообщении агентства. Накануне компания также сообщила о поражении у берегов Йемена торгового судна под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
греция
йемен
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_96fe6651fca3897fe321fab4cae419b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, йемен, мальта
В мире, Греция, Йемен, Мальта
Торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена, пишут СМИ

Reuters: принадлежащее Греции судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена

© Fotolia / robnawЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о попадании ракеты по торговому судну у берегов Йемена, принадлежащему Греции и шедшему под флагом Мальты, сообщило во вторник агентство Reuters.
"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, заявляет, что балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, по сообщениям, подвергся удару и был поражен ракетой… примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен", - говорится в сообщении агентства.
Накануне компания также сообщила о поражении у берегов Йемена торгового судна под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
Вчера, 08:00
 
В миреГрецияЙеменМальта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала