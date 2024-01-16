https://ria.ru/20240116/sud-1921724397.html

В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына

В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына - РИА Новости, 16.01.2024

В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына

Жительница Калининграда предстанет перед судом по обвинению в истязании своего сына, которого она оскорбляла и избивала за непослушание, сообщает региональный... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:14

2024-01-16T20:14

2024-01-16T20:14

происшествия

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 16 янв - РИА Новости. Жительница Калининграда предстанет перед судом по обвинению в истязании своего сына, которого она оскорбляла и избивала за непослушание, сообщает региональный СК в своем Telegram-канале. "Как установило следствие, обвиняемая на систематической основе подвергала избиению своего малолетнего сына - руками, подручными предметами, в том числе, тетрадями и учебниками, а также всячески оскорбляла сына... Мотивом указанного преступления, как полагает следствие, явилось непослушание", - говорится в сообщении. Отмечено, что следователями регионального управления СКР по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. "Следствием установлено не менее 8-ми фактов оскорблений и избиений обвиняемой сына... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как сообщает региональный СК, женщина обвиняется в совершении преступлений, по статьям "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с потерпевшим.

https://ria.ru/20240116/prigovor-1921667300.html

https://ria.ru/20231215/deti-1916061739.html

калининград

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происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)