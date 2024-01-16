https://ria.ru/20240116/sud-1921724397.html
В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына
В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына - РИА Новости, 16.01.2024
В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына
Жительница Калининграда предстанет перед судом по обвинению в истязании своего сына, которого она оскорбляла и избивала за непослушание, сообщает региональный... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:14
2024-01-16T20:14
2024-01-16T20:14
происшествия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 16 янв - РИА Новости. Жительница Калининграда предстанет перед судом по обвинению в истязании своего сына, которого она оскорбляла и избивала за непослушание, сообщает региональный СК в своем Telegram-канале. "Как установило следствие, обвиняемая на систематической основе подвергала избиению своего малолетнего сына - руками, подручными предметами, в том числе, тетрадями и учебниками, а также всячески оскорбляла сына... Мотивом указанного преступления, как полагает следствие, явилось непослушание", - говорится в сообщении. Отмечено, что следователями регионального управления СКР по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. "Следствием установлено не менее 8-ми фактов оскорблений и избиений обвиняемой сына... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как сообщает региональный СК, женщина обвиняется в совершении преступлений, по статьям "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с потерпевшим.
https://ria.ru/20240116/prigovor-1921667300.html
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происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына
СК: в Калининграде будут судить женщину, истязавшую малолетнего сына
КАЛИНИНГРАД, 16 янв - РИА Новости.
Жительница Калининграда предстанет перед судом по обвинению в истязании своего сына, которого она оскорбляла и избивала за непослушание, сообщает региональный СК в своем Telegram-канале
.
"Как установило следствие, обвиняемая на систематической основе подвергала избиению своего малолетнего сына - руками, подручными предметами, в том числе, тетрадями и учебниками, а также всячески оскорбляла сына... Мотивом указанного преступления, как полагает следствие, явилось непослушание", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что следователями регионального управления СКР по уголовному делу собран достаточный объем доказательств.
"Следствием установлено не менее 8-ми фактов оскорблений и избиений обвиняемой сына... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как сообщает региональный СК, женщина обвиняется в совершении преступлений, по статьям "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с потерпевшим.
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