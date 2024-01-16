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Мосгорсуд оставил под стражей родившую в неволе Битмаму - РИА Новости, 16.01.2024
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14:52 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sud-1921635107.html
Мосгорсуд оставил под стражей родившую в неволе Битмаму
Мосгорсуд оставил под стражей родившую в неволе Битмаму - РИА Новости, 16.01.2024
Мосгорсуд оставил под стражей родившую в неволе Битмаму
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемую в мошенничестве предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:52
2024-01-16T14:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемую в мошенничестве предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Федякиной Валерии Сергеевны на постановление о продлении срока содержания под стражей. Суд оставил жалобу без удовлетворения, постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 07 декабря 2023 года - без изменения",- сказали в суде. Таким образом, Федякина будет находиться под стражей до марта. Как писал Business FM, Федякина была задержана 15 сентября 2023 года, на следующий день арестована, несмотря на беременность. Она обвиняется в хищении у инвестора 6,7 миллиарда рублей, вину не признает. В главном следственном управлении столичного ГУМВД полагают, что Федякина вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду, а ее доводы о том, что она вкладывала деньги под проценты в нефтяную отрасль, не нашли подтверждения, отмечало издание. По данным телеграм-канала "112", в январе Федякина родила ребенка в больнице при СИЗО Печатники.
https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил под стражей родившую в неволе Битмаму

Суд оставил под стражей родившую в неволе Валерию Федякину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемую в мошенничестве предпринимательницу Валерию Федякину, известную в криптокругах как Битмама, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Федякиной Валерии Сергеевны на постановление о продлении срока содержания под стражей. Суд оставил жалобу без удовлетворения, постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 07 декабря 2023 года - без изменения",- сказали в суде.
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Таким образом, Федякина будет находиться под стражей до марта.
Как писал Business FM, Федякина была задержана 15 сентября 2023 года, на следующий день арестована, несмотря на беременность. Она обвиняется в хищении у инвестора 6,7 миллиарда рублей, вину не признает.
В главном следственном управлении столичного ГУМВД полагают, что Федякина вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду, а ее доводы о том, что она вкладывала деньги под проценты в нефтяную отрасль, не нашли подтверждения, отмечало издание.
По данным телеграм-канала "112", в январе Федякина родила ребенка в больнице при СИЗО Печатники.
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