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Дело экс-замглавы Ненецкого округа Блощинского передали в суд - РИА Новости, 16.01.2024
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12:42 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sud-1921597210.html
Дело экс-замглавы Ненецкого округа Блощинского передали в суд
Дело экс-замглавы Ненецкого округа Блощинского передали в суд - РИА Новости, 16.01.2024
Дело экс-замглавы Ненецкого округа Блощинского передали в суд
Дело бывшего замглавы Ненецкого округа Андрея Блощинского, обвиняемого в получении взятки в 3 миллиона рублей, и его заместителя Андрея Демченко, выступившего... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:42
2024-01-16T12:42
архангельская область
ненецкий автономный округ
россия
андрей демченко
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Дело бывшего замглавы Ненецкого округа Андрея Блощинского, обвиняемого в получении взятки в 3 миллиона рублей, и его заместителя Андрея Демченко, выступившего посредником, передано в суд, сообщила прокуратура Архангельской области. "В Архангельской области в суд направлено уголовное дело в отношении (бывшего - ред.) заместителя губернатора Ненецкого автономного округа и его бывшего заместителя", - говорится в сообщении. Блощинский обвиняется по ч. 6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере), а его бывший заместитель Демченко - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, Блощинский получил от представителя коммерческой организации через своего заместителя взятку в особо крупном размере за предоставление фирме преимущества при заключении договора на поставку офтальмологического оборудования стоимостью около 25 миллионов рублей и договоров на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей. "Условием такого покровительства являлась передача Блощинскому не менее 10% от цены государственного контракта, в связи с чем общая сумма взятки составила около 4,5 миллиона рублей, из которых он получил 3 миллиона рублей, а оставшуюся часть взятки не смог получить, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - пояснили в ведомстве. Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.
https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html
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архангельская область, ненецкий автономный округ, россия, андрей демченко
Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Россия, Андрей Демченко
Дело экс-замглавы Ненецкого округа Блощинского передали в суд

Экс-замглавы Ненецкого округа Блощинского будут судить за взятку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Дело бывшего замглавы Ненецкого округа Андрея Блощинского, обвиняемого в получении взятки в 3 миллиона рублей, и его заместителя Андрея Демченко, выступившего посредником, передано в суд, сообщила прокуратура Архангельской области.
"В Архангельской области в суд направлено уголовное дело в отношении (бывшего - ред.) заместителя губернатора Ненецкого автономного округа и его бывшего заместителя", - говорится в сообщении.
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Блощинский обвиняется по ч. 6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере), а его бывший заместитель Демченко - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, Блощинский получил от представителя коммерческой организации через своего заместителя взятку в особо крупном размере за предоставление фирме преимущества при заключении договора на поставку офтальмологического оборудования стоимостью около 25 миллионов рублей и договоров на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей.
"Условием такого покровительства являлась передача Блощинскому не менее 10% от цены государственного контракта, в связи с чем общая сумма взятки составила около 4,5 миллиона рублей, из которых он получил 3 миллиона рублей, а оставшуюся часть взятки не смог получить, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - пояснили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.
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