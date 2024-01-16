https://ria.ru/20240116/sud-1921581426.html

На Кубани осудили женщину, дававшую сыну наркотик вместо обезболивающего

На Кубани осудили женщину, дававшую сыну наркотик вместо обезболивающего - РИА Новости, 16.01.2024

На Кубани осудили женщину, дававшую сыну наркотик вместо обезболивающего

Суд назначил 12 лет колонии общего режима жительнице Кубани, которая давала наркотики 11-летнему сыну и дочери подруги, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:00

2024-01-16T12:00

2024-01-16T12:00

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии общего режима жительнице Кубани, которая давала наркотики 11-летнему сыну и дочери подруги, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Отмечается, что 33-летняя жительницы Новопокровского района под видом средства от зубной боли давала своему сыну "соль", в состав которой входил мефедрон. Она склоняла ребенка к употреблению наркотиков путем курения. Подсудимая также давала наркотики несовершеннолетней дочери своей подруги, описывая при этом ощущения, которые должна была испытать девочка. Было заведено уголовное дело по пунктам "а" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков), добавили в пресс-службе. "Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По постановлению суда ребенок осужденной находится под временной опекой родственников. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240112/akter-1920994001.html

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происшествия, краснодарский край, россия