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На Кубани осудили женщину, дававшую сыну наркотик вместо обезболивающего
На Кубани осудили женщину, дававшую сыну наркотик вместо обезболивающего - РИА Новости, 16.01.2024
На Кубани осудили женщину, дававшую сыну наркотик вместо обезболивающего
Суд назначил 12 лет колонии общего режима жительнице Кубани, которая давала наркотики 11-летнему сыну и дочери подруги, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:00
2024-01-16T12:00
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии общего режима жительнице Кубани, которая давала наркотики 11-летнему сыну и дочери подруги, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Отмечается, что 33-летняя жительницы Новопокровского района под видом средства от зубной боли давала своему сыну "соль", в состав которой входил мефедрон. Она склоняла ребенка к употреблению наркотиков путем курения. Подсудимая также давала наркотики несовершеннолетней дочери своей подруги, описывая при этом ощущения, которые должна была испытать девочка. Было заведено уголовное дело по пунктам "а" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков), добавили в пресс-службе. "Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По постановлению суда ребенок осужденной находится под временной опекой родственников. Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани осудили женщину, дававшую сыну наркотик вместо обезболивающего
Жительница Кубани, дававшая сыну наркотик, получила 12 лет колонии
КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии общего режима жительнице Кубани, которая давала наркотики 11-летнему сыну и дочери подруги, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Отмечается, что 33-летняя жительницы Новопокровского района под видом средства от зубной боли давала своему сыну "соль", в состав которой входил мефедрон. Она склоняла ребенка к употреблению наркотиков путем курения. Подсудимая также давала наркотики несовершеннолетней дочери своей подруги, описывая при этом ощущения, которые должна была испытать девочка. Было заведено уголовное дело по пунктам "а" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков), добавили в пресс-службе.
«
"Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По постановлению суда ребенок осужденной находится под временной опекой родственников. Приговор в законную силу не вступил.
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками