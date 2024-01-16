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Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024
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Новости Подмосковья
 
19:40 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/studiya-1921719877.html
Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия"
Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024
Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия"
Киностудия имени Горького организовала бесплатные лаборатории-интенсивы в сфере кино для школьников на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщил... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:40
2024-01-16T19:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киностудия имени Горького организовала бесплатные лаборатории-интенсивы в сфере кино для школьников на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры Подмосковья.Лаборатории "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" будут работать по выходным дням в интерактивной зоне павильона №19 "Атом" на ВДНХ. Первое из семи занятий состоится 20 января.Отмечается, что школьники будут работать над созданием учебного фильма под руководством мастеров Кинокампуса Горького.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия"

© РИА Новости / Владимир Астапкович Международная выставка-форум "Россия". Павильон №19 "АТОМ"
Международная выставка-форум Россия. Павильон №19 АТОМ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киностудия имени Горького организовала бесплатные лаборатории-интенсивы в сфере кино для школьников на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры Подмосковья.
Лаборатории "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" будут работать по выходным дням в интерактивной зоне павильона №19 "Атом" на ВДНХ. Первое из семи занятий состоится 20 января.
Отмечается, что школьники будут работать над созданием учебного фильма под руководством мастеров Кинокампуса Горького.
 
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