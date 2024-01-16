https://ria.ru/20240116/studiya-1921719877.html

Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия"

Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия" - РИА Новости, 16.01.2024

Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия"

Киностудия имени Горького организовала бесплатные лаборатории-интенсивы в сфере кино для школьников на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщил... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:40

2024-01-16T19:40

2024-01-16T19:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киностудия имени Горького организовала бесплатные лаборатории-интенсивы в сфере кино для школьников на выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минкультуры Подмосковья.Лаборатории "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" будут работать по выходным дням в интерактивной зоне павильона №19 "Атом" на ВДНХ. Первое из семи занятий состоится 20 января.Отмечается, что школьники будут работать над созданием учебного фильма под руководством мастеров Кинокампуса Горького.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)