https://ria.ru/20240116/strelkov-1921691966.html

Прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призывы к экстремизму

Прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призывы к экстремизму - РИА Новости, 16.01.2024

Прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призывы к экстремизму

Мосгорсуд 18 января проведет прения сторон по дел бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, в этот день... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:36

2024-01-16T17:36

2024-01-16T17:36

происшествия

донецкая народная республика

александр молохов

москва

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 18 января проведет прения сторон по дел бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, в этот день прокурор должен запросить обвиняемому наказание, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Сегодня была завершена стадия судебного следствия, на четверг назначена стадия прений", — рассказал собеседник агентства. Слушания проходят в закрытом от публики режиме. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы его арестовал. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20231214/strelkov-1915778683.html

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происшествия, донецкая народная республика, александр молохов, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)