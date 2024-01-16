https://ria.ru/20240116/strelkov-1921691966.html
Прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призывы к экстремизму
Прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призывы к экстремизму - РИА Новости, 16.01.2024
Прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призывы к экстремизму
Мосгорсуд 18 января проведет прения сторон по дел бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, в этот день... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:36
2024-01-16T17:36
2024-01-16T17:36
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 18 января проведет прения сторон по дел бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, в этот день прокурор должен запросить обвиняемому наказание, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Сегодня была завершена стадия судебного следствия, на четверг назначена стадия прений", — рассказал собеседник агентства. Слушания проходят в закрытом от публики режиме. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы его арестовал. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20231214/strelkov-1915778683.html
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происшествия, донецкая народная республика, александр молохов, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Александр Молохов, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призывы к экстремизму
Адвокат: прокурор в четверг запросит наказание Стрелкову за призыв к экстремизму
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мосгорсуд 18 января проведет прения сторон по дел бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, в этот день прокурор должен запросить обвиняемому наказание, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов.
"Сегодня была завершена стадия судебного следствия, на четверг назначена стадия прений", — рассказал собеседник агентства.
Слушания проходят в закрытом от публики режиме.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы его арестовал.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат