https://ria.ru/20240116/strany-1921574399.html
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств - РИА Новости, 16.01.2024
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:30
2024-01-16T11:30
2024-01-16T11:30
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg
МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений. "К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений", - сказал Лукашенко на совещании по проектам обновленных концепции нацбезопасности и военной доктрины республики. Его слова приводит во вторник пресс-служба. Лукашенко привел пример событий на Ближнем Востоке. "Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны "цивилизованного" Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2d823d1dd63c8ae083c5a8f80a7ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств
Лукашенко: военная сила стала главным аргументом в отношениях между странами