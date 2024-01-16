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Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств - РИА Новости, 16.01.2024
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11:30 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/strany-1921574399.html
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств - РИА Новости, 16.01.2024
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:30
2024-01-16T11:30
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений. "К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений", - сказал Лукашенко на совещании по проектам обновленных концепции нацбезопасности и военной доктрины республики. Его слова приводит во вторник пресс-служба. Лукашенко привел пример событий на Ближнем Востоке. "Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны "цивилизованного" Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом у государств

Лукашенко: военная сила стала главным аргументом в отношениях между странами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений.
"К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений", - сказал Лукашенко на совещании по проектам обновленных концепции нацбезопасности и военной доктрины республики. Его слова приводит во вторник пресс-служба.
Лукашенко привел пример событий на Ближнем Востоке. "Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны "цивилизованного" Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло", - сказал глава государства.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
08:00
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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