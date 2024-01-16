https://ria.ru/20240116/stolitsa-1921586362.html
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым - РИА Новости, 16.01.2024
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:16
2024-01-16T12:16
2024-01-16T13:07
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку.Журналисты попросила Пескова прокомментировать письмо якутского историка Афанасия Николаева, в котором тот предлагает перенести столицу в Иркутск. "Я не думаю, что эта инициатива реализуема", — ответил пресс-секретарь.При этом он признался, что само обращение Николаева не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, дмитрий песков, политика, москва
Дальний Восток, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Москва
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым
Песков назвал нереализуемой инициативу о переносе столицы в Иркутск
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку.
Журналисты попросила Пескова прокомментировать письмо якутского историка Афанасия Николаева, в котором тот предлагает перенести столицу в Иркутск
.
"Я не думаю, что эта инициатива реализуема", — ответил пресс-секретарь.
При этом он признался, что само обращение Николаева не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет.
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