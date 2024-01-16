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В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым - РИА Новости, 16.01.2024
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12:16 16.01.2024 (обновлено: 13:07 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/stolitsa-1921586362.html
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым - РИА Новости, 16.01.2024
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:16
2024-01-16T13:07
дальний восток
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку.Журналисты попросила Пескова прокомментировать письмо якутского историка Афанасия Николаева, в котором тот предлагает перенести столицу в Иркутск. "Я не думаю, что эта инициатива реализуема", — ответил пресс-секретарь.При этом он признался, что само обращение Николаева не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет.
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дальний восток, россия, дмитрий песков, политика, москва
Дальний Восток, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Москва
В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым

Песков назвал нереализуемой инициативу о переносе столицы в Иркутск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку.
Журналисты попросила Пескова прокомментировать письмо якутского историка Афанасия Николаева, в котором тот предлагает перенести столицу в Иркутск.
"Я не думаю, что эта инициатива реализуема", — ответил пресс-секретарь.
При этом он признался, что само обращение Николаева не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет.
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