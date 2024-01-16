https://ria.ru/20240116/stolitsa-1921586362.html

В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым

В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым - РИА Новости, 16.01.2024

В Кремле считают перенос столицы на восток нереализуемым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:16

2024-01-16T12:16

2024-01-16T13:07

дальний восток

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неосуществимой идею переноса столицы России ближе к Сибири и Дальнему Востоку.Журналисты попросила Пескова прокомментировать письмо якутского историка Афанасия Николаева, в котором тот предлагает перенести столицу в Иркутск. "Я не думаю, что эта инициатива реализуема", — ответил пресс-секретарь.При этом он признался, что само обращение Николаева не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет.

https://ria.ru/20231120/groznyy-1910671618.html

дальний восток

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Кирилл Волков

дальний восток, россия, дмитрий песков, политика, москва