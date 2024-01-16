https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

США не смогут защитить Израиль

США не смогут защитить Израиль - РИА Новости, 16.01.2024

США не смогут защитить Израиль

"Никто нас не остановит — ни Гаага, ни ось зла, никто другой", заявил в минувшие выходные Биньямин Нетаньяху. Израильский премьер говорил о продолжении "войны с РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

аналитика

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

хамас

в мире

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"Никто нас не остановит — ни Гаага, ни ось зла, никто другой", заявил в минувшие выходные Биньямин Нетаньяху. Израильский премьер говорил о продолжении "войны с ХАМАС до конца, до полной победы", о том, что "мы восстановим безопасность как на юге, так и на севере", но абсолютное большинство мирового сообщества убеждено, что на самом деле Нетаньяху не собирается прекращать геноцид палестинцев Газы.Может ли ООН остановить бойню в Газе? Странный вопрос. Конечно, не может — ведь у Израиля американская "крыша", и Вашингтон заблокирует в Совбезе ООН любые резолюции против еврейского государства, так что никакие международные санкции, не говоря уже о принуждении к миру военными силами международной коалиции, Израилю не грозят. Однако при всем том именно сейчас решение одного из главных институтов ООН может стать очень значимым для дальнейшей судьбы Израиля и палестинцев. Уже на этой неделе Международный суд ООН может вынести первое, предварительное решение по иску о признании действий Израиля в Газе геноцидом — потребовать от Тель-Авива принять "обеспечительные меры для предотвращения геноцида", то есть прекратить военную операцию.Более чем символично, что иск подало правительство ЮАР — страны, которая многие десятилетия была осуждаема мировым сообществом за апартеид. Причем в осуждении режима угнетения белыми черных постепенно стали едины СССР и большая часть Запада, хотя Великобритания и США защищали белую ЮАР дольше других. Сейчас ситуация во многом повторяется — Израиль защищают США и часть Запада, но и они не смогут долго игнорировать мнение мирового большинства. Шансы на то, что Международный суд ООН сначала вынесет решение о необходимости прекращения Израилем боевых действий, а потом (спустя месяцы или даже годы) признает Израиль виновным в геноциде палестинцев, очень велики, потому что никогда прежде в своей новейшей истории мир не сталкивался со столь ярко выраженным проявлением геноцида.И дело не только в том, что в век интернета скрыть свидетельства намеренного выселения и уничтожения мирного населения невозможно: израильское руководство еще и не стесняется прямо говорить о целях своей "операции". То есть судьям Международного суда нужно просто выслушать стороны и принять единственно возможное решение, признав черное черным. Альтернативы у них практически нет — в случае оправдания Израиля по репутации ООН будет нанесен смертельный удар и практически весь Глобальный Юг откажет в легитимности уже не просто Израилю, но и выстроенным англосаксами глобальным институтам (а ООН и ее суд — одни из них). Поэтому хотя сейчас суд возглавляет гражданин США, замылить дело англосаксы не смогут — им придется признать реальность. Конечно, дальше суда дело не пойдет: для того чтобы решение об остановке боевых действий стало не просто призывом судебной инстанции, а юридическим требованием мирового сообщества, необходима резолюция Совбеза ООН, утверждающая решение Международного суда. И ее США, несомненно, заблокируют.Несмотря на то что за это им придется заплатить своей и так стремительно разрушающейся репутацией — отношение к Вашингтону как к покровителю и пособнику осуществляющего геноцид Израиля становится практически повсеместным. Таким образом, любое решение МС не сулит США ничего хорошего: отказ от суда над Израилем уничтожит остатки доверия к международным институтам, а вето на резолюцию Совбеза приведет к обвинениям в покровительстве убийцам. Именно поэтому Штаты так недовольны самим фактом иска ЮАР — но ничего не могут изменить. А намерение Германии выступить на стороне Израиля в процессе (притом что иск ЮАР поддержали самые разные страны, от латиноамериканских до мусульманских) уже вызвало отповедь соседки ЮАР — Намибии: там напомнили немцам, что Германия совершила первый геноцид XX века, в котором тысячи намибийцев бесчеловечно и жестоко погибли в 1904-1908 годах (племена гереро и нама были уничтожены на 50-80 процентов), и до сих пор не искупила его полностью: "Германия, которая сегодня поддерживает Израиль, не смогла извлечь уроки из своего ужасного прошлого".В истории Международного суда ООН уже были случаи, когда он находил признаки геноцида в действиях тех или иных стран — последний раз это было несколько лет назад в случае с Мьянмой, которую обвинили в геноциде мусульман-рохинджа. Но в истории с рохинджа (живущими на границе с Бангладеш мусульманами, многие из которых пришлые), не было и близко похожего на ситуацию в Газе. В Мьянме власти вмешались в межнациональный конфликт в одном из своих регионов — и наводили порядок, применяя силу ко всем его сторонам, а не только к рохинджа. В случае с Газой речь идет о действиях государства-оккупанта (официальное определение Израиля в том числе в документах ООН) в отношении населения и территории, ему не принадлежащих, — с целью выселения народа с этой территории.Причем выселения самым жестоким способом — массовыми бомбежками, отказом в поставках гуманитарной помощи, уничтожением инфраструктуры и домов: 85 процентов жителей Газы стали беженцами, и это притом что огромная часть из них и так уже является беженцами или потомками беженцев в нескольких поколениях. Ведь с 1948 года, а потом с 1967-го Израиль захватил большую часть земли, принадлежавшей палестинцам и предназначенной для создания Палестины, а теперь еще и уничтожает их последний приют, давно уже превращенный его же усилиями в концлагерь.Покровительство США, раскол арабского мира и военная мощь делают Израиль практически безнаказанным — и получается, что остановить геноцид может только само еврейское государство. Но оно уже зашло слишком далеко — и не сейчас, а на протяжении многих десятилетий своей политики угнетения и выдавливания коренного населения из Палестины. Не только преступность, но и тупиковость подобной политики для страны, находящейся в окружении полумиллиардного арабского мира, давно уже понятна: невозможно вечно жить в режиме подавления народа, выселенного со своей земли и живущего практически в резервациях. Ведь рано или поздно соотношение сил и роза геополитических ветров изменится не в пользу Израиля — и его настигнет возмездие.Но пока еще у израильского общества остается шанс измениться — и заставить себя признать палестинцев равными себе и имеющими право на свое государство на своей земле. Заставить не из-за любви к палестинцам, а из-за тревоги за собственное будущее. Признание Израиля Судом ООН виновным в геноциде станет не просто выражением отношения международного сообщества к действиям еврейского государства, но и возможностью для него остановиться на пути к национальной катастрофе. Никто не заинтересован в этом больше самих граждан Израиля.

https://ria.ru/20240115/konflikt-1915630213.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, в мире