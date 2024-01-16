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Губернатор Арканзаса решил выйти из гонки за президентский пост

Губернатор Арканзаса решил выйти из гонки за президентский пост - РИА Новости, 16.01.2024

Губернатор Арканзаса решил выйти из гонки за президентский пост

Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что на фоне победы своего конкурента Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове принял решение... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:12

2024-01-16T19:12

2024-01-16T19:17

президентские выборы в сша

арканзас

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что на фоне победы своего конкурента Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове принял решение прекратить участие в президентской гонке.Накануне об аналогичном решении объявил и предприниматель Вивек Рамасвами."Я поздравляю Дональда Трампа с победой минувшим вечером в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в гонке и смогли заручиться поддержкой делегатов. Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас", - говорится в заявлении Хатчинсона, опубликованном в соцсетях.Накануне экс-президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент заручился поддержкой свыше половины голосов сторонников республиканцев. Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, а следом за ним идет экс-постпред США при ООН Никки Хейли с 19,1% голосов.Выборы президента США пройдут в текущем году в ноябре.

https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

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президентские выборы в сша, арканзас, сша, в мире, вивек рамасвами, дональд трамп, айова, оон, рон десантис